Kayıp ihbarında bulunulan karı-kocadan acı haber geldi! - Son Dakika
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Kayıp ihbarında bulunulan karı-kocadan acı haber geldi!

20.03.2023 12:17

Tunceli'de karı-kocadan haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Her yerde aranan çiftin, araçla Pülümür Çayı'na uçtuğu belirlendi. Yapılan arama-kurtarma çalışmasında kadının cansız bedenine ulaşılırken, eşinin ve aracın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Tunceli- Pülümür Karayolu'nda meydana gelen olayda Giresun'dan gelip Elazığ'a giden ve içinde karı-kocanın bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Pülümür Çayı'na uçtu.

CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

Uzun süre araçta bulunan karı-kocadan haber alınamaması üzerine yakınları jandarma ve AFAD ekiplerine başvurdu. Ekiplerin çay boyunca yaptığı çalışmada, ismi öğrenilemeyen kadının cesedi Pülümür Karayolu Rabat mevkiinde su kıyısında bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri, kayıp diğer şahıs ile suya düşen aracı arama çalışmalarını sürdürürken, cumhuriyet savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Bölgedeki arama çalışmalarından kareler;

Yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu karı-kocadan acı haber!
Yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu karı-kocadan acı haber!
Yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu karı-kocadan acı haber!
Kaynak: İHA
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Yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu karı-kocadan acı haber! Yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu karı-kocadan acı haber! Tunceli'de Pülümür Çayı'na düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti Tunceli'de Pülümür Çayı'na düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Pülümür Çayı, Giresun, Tunceli, Pülümür, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp ihbarında bulunulan karı-kocadan acı haber geldi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayıp ihbarında bulunulan karı-kocadan acı haber geldi! - Son Dakika
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