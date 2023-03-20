Kayıp ihbarında bulunulan karı-kocadan acı haber geldi!

Tunceli- Pülümür Karayolu'nda meydana gelen olayda Giresun'dan gelip Elazığ'a giden ve içinde karı-kocanın bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Pülümür Çayı'na uçtu.

CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

Uzun süre araçta bulunan karı-kocadan haber alınamaması üzerine yakınları jandarma ve AFAD ekiplerine başvurdu. Ekiplerin çay boyunca yaptığı çalışmada, ismi öğrenilemeyen kadının cesedi Pülümür Karayolu Rabat mevkiinde su kıyısında bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri, kayıp diğer şahıs ile suya düşen aracı arama çalışmalarını sürdürürken, cumhuriyet savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Bölgedeki arama çalışmalarından kareler;