Yakınları korona virüs oldu, cenazeyi Belediye Başkan yardımcısı ve esnaf defnetti - Son Dakika

Rize'de korona virüse yenik düşen 75 yaşındaki Niyazi Morgül'ün yakınları da temaslı ve pozitif olduğu için cenazesini Belediye Başkan yardımcısı ve meclis üyeleri defnetti.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy Beldesi'nde yaşayan Niyazi Morgül (75) yakalandığı Covid-19'a yenik düştü. 3 çocuğu ve kardeşi de pozitif olan Morgül'ün komşuları da temaslı ve pozitif olduğu için cenazesine katılamadı. Cenaze namazı Büyükköy Belediye Başkan Yardımıcısı Hamza Saruhan tarafından kılınan Morgül'ü Meclis Üyesi Zekeriya Dilmaç, Mahalle Muhtarı Lütfü Aslan ve esnaf arkadaşları defnetti. Yakınları ise Morgül'ün cenazesini pencereden izleyebildi. - RİZE