Yakınları öldüğüne inanmayıp cansız bedenine baktı! Minik Berat'a önce taksi sonra midibüsün çarptığı o anlar

Bağlar ilçesi Mehmet Uzun Caddesi'nde arkadaşıyla marketten dondurma aldıktan sonra koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Berat A. önce taksi, ardından ise midibüs çarptı. Kazayı görenler olay yerine koştu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Berat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Kaza yerine gelen küçük Berat'ın yakınları fenalık geçirdi. Öldüğüne inanmayan bazı yakınları ise Berat'ın cansız bedenine bakmak istedi. Küçük çocuğun yakınlarını polis sakinleştirmeye çalıştı.

OLAY BİR İŞ YERİNİN KAMERASINA YANSIDI

Olay yeri incelemesinin ardından Berat A.'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, kazaya karışan sürücüleri, ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.