Yakınları öldüğüne inanmayıp cansız bedenine baktı! Minik Berat'a önce taksi sonra midibüsün çarptığı o anlar - Son Dakika
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Yakınları öldüğüne inanmayıp cansız bedenine baktı! Minik Berat'a önce taksi sonra midibüsün çarptığı o anlar

15.07.2022 19:13

Diyarbakır'da marketten dondurma aldıktan sonra koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Berat'a önce taksinin sonra yolcu midibüsü çarptığı anların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Berat'ın yaşamını yitirdiğini kaza sonrası yakınları fenalık geçirdi.

Bağlar ilçesi Mehmet Uzun Caddesi'nde arkadaşıyla marketten dondurma aldıktan sonra koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Berat A. önce taksi, ardından ise midibüs çarptı. Kazayı görenler olay yerine koştu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Berat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Önce taksi sonra midibüs çarptı! 6 yaşındaki Berat'ı hayattan koparan kaza böyle gerçekleşti

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Kaza yerine gelen küçük Berat'ın yakınları fenalık geçirdi. Öldüğüne inanmayan bazı yakınları ise Berat'ın cansız bedenine bakmak istedi. Küçük çocuğun yakınlarını polis sakinleştirmeye çalıştı.

Önce taksi sonra midibüs çarptı! 6 yaşındaki Berat'ı hayattan koparan kaza böyle gerçekleşti

OLAY BİR İŞ YERİNİN KAMERASINA YANSIDI

Olay yeri incelemesinin ardından Berat A.'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, kazaya karışan sürücüleri, ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Önce taksi sonra midibüs çarptı! 6 yaşındaki Berat'ı hayattan koparan kaza böyle gerçekleşti
Önce taksi sonra midibüs çarptı! 6 yaşındaki Berat'ı hayattan koparan kaza böyle gerçekleşti
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yakınları öldüğüne inanmayıp cansız bedenine baktı! Minik Berat'a önce taksi sonra midibüsün çarptığı o anlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yakınları öldüğüne inanmayıp cansız bedenine baktı! Minik Berat'a önce taksi sonra midibüsün çarptığı o anlar - Son Dakika
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