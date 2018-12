Yakınları onu anlatırken gözyaşlarını tutamadı... Alman uyruklu hemşire 3 kişiyi hayata bağladı Muğla 'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Antalya 'da hastanede beyin ölümü gerçekleşen emekli Alman hemşirenin vasiyeti üzerine yakınları tarafından bağışlanan 2 böbrek ve 1 karaciğeri 3 hastaya umut oldu.ANTALYA - Muğla'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Antalya'da hastanede beyin ölümü gerçekleşen emekli Alman hemşirenin vasiyeti üzerine yakınları tarafından bağışlanan 2 böbrek ve 1 karaciğeri 3 hastaya umut oldu.20 yıldır eşi Christin ile Muğla Fethiye 'de yerleşik yaşayan Alman uyruklu emekli hemşire Hartmut Franz Even(72), dün sabah saatlerinde evinde aniden fenalaştı. Christin Evenoğlu Armin'le birlikte 112 Acil Servisi'ne yardım çağrısında bulundu. Sağlık ekipleri durumu ağır olan Hartmut Franz Even'i, ambulansla Antalya'da özel OFM Hastanesine getirdi. Even'in, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Emekli hemşire Christin, eşinin organ bağışı ile ilgili vasiyeti sonucu hastane yönetimine bağış yapacaklarını bildirdi. Yapılan tetkiklerin ardından Heven'in karaciğeri ve 2 böbreği alındı. Organlar Antalya'daki özel bir hastanede 3 hastaya nakledilmek üzere gönderildi. Hartmut Franz Even'in cenazesi Fethiye'de toprağa verilecek."3 kişiyi hayata bağladı"Christin Even, çok önemli bir karar olduğunu ve bunu eşinin istediğini söyledi.Christin Even, " Bizim için doğru olan buydu. İkizde sosyal meslekten geliyoruz. Bizim için bağış kesin yapılacaktı. Bende bağışçı olacağım. Türk yada Alman farketmez 3 kişi hayata bağışlandı. Burada doktorlar ırk ayrımı yapmadılar ellerin geleni yaptılar."dedi."Babam isterdi"Babasının ölümüne üzülen ama 3 hastaya umut olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Armin Even, organ bağışı noktasında duyarlı bir aile olduklarını belirti. Babasının emekli hemşire olduğunu aktaran Armin Even, "Organ bağışında bulunmak bizim için önemli bir karardı. Babam her zaman toplum için insanlar için yardımda bulunmak isterdi. O nedenle kendisine bir ley olursa organlarının bağışlanmasını insanlara umut olmasını dilerdi. Organlarının mümkün olursa bağışlanmasını her zaman söylerdi." dedi.Organların Türk hastalara nakledilmesiyle ilgili Armen Even," Bizim için kime nakledildiğinin önemi yok. Biz babamızı çok seviyorduk. Irkı önemli değildi, faydalı olduysak ne mutlu bize." diye konuştu.