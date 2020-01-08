Yakınları tarafından aranan kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
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Yakınları tarafından aranan kişinin cesedi bulundu

29 dakika önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 4 saattir kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi portakal bahçesinde bulundu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 4 saattir kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi portakal bahçesinde bulundu. Cesedin üzerinde 3 köpeğin olduğu belirtildi.

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'ndeki portakal bahçesine giden 61 yaşındaki Hatip Sayılgan'dan yaklaşık 4 saat geçmesine rağmen haber alınamadı.

Aramaya çıkan yakınları Sayılgan'ın cansız bedenini evinin 2 kilometre uzağındaki portakal bahçesinde buldu. Sayılgan'ın yakınları bu sırada cesedin üzerinde 3 köpeğin olduğunu gördü.

Köpekleri cesetten uzaklaştıran bu kişiler durumu polise bildirdi.

Köpek ısırıklarının bulunduğu cenaze, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, olay yerinde bir de ateşli silahla vurulmuş köpek leşi bulunduğu belirtildi.

Yakınları tarafından aranan kişinin cesedi bulundu

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:37 Kaynak: AA
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