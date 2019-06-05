SALİM TAŞ - Ülkelerinde süren iç savaş nedeniyle her şeylerini geride bırakarak Türkiye'ye gelen Suriyeliler, bir bayramı daha ülkelerinden ve sevdiklerinden uzakta geçirmenin hüznünü yaşıyor.Ülkelerinde 8 yılı aşkın süredir devam eden savaş dolayısıyla yaşadıkları topraklardan ve yakınlarından ayrılarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Ramazan Bayramı'nı buruk geçiriyor.Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Boynuyoğun Konaklama Merkezi'ndeki 2 bin 56 konteynerde kalan 7 bin 900 Suriyeli mutlu bayramların özlemini çekiyor.Suriyeliler bayram dolayısıyla konaklama merkezinde komşularına tebrik ziyaretinde bulunurken çocuklar da büyüklerinin ellerini öperek harçlıklarını ve bayram şekerlerini alıyor.Konaklama merkezinde kalanlardan Abdurrahman Lahluh (65), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıl önce eşiyle İdlib'e bağlı Cisr eş Şuğur kentinden Türkiye'ye sığındıklarını söyledi.Lahluh, Esed güçlerinin 4,5 yıl önce düzenlediği hava saldırısında helikopterden atılan varil bombasının evlerine isabet etmesi sonucu iki ayağını kaybettiğini belirtti.Bayrama Suriye'de kalan çocuklarından ve yakınlarından ayrı girmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Lahluh, şöyle devam etti:"Ülkemde iken bayramlarımız mutlu geçiyordu. Ailelerimizle ve sevdiklerimizle bayramlaşıyorduk. Şimdi ben ve eşim buradayız, 5 çocuğum Suriye'de. Eğer kardeşlerimle, çocuklarımla, yakınlarımla bayramlaşamamışsam bize bayram gelmemiştir. İnşallah ülkemdeki savaş bir an önce biter ve ülkemize döneriz."Lahluh, ülkelerindeki iç savaşın başlamasından bugüne kadar kendilerine kucak açan Türkiye'ye teşekkür etti.Haydi Halebe (70) ise 2011 yılından bu yana eşi ve 10 çocuğuyla Türkiye'de bulunduğunu söyledi.Ramazan Bayramı'na ulaşmanın buruk da olsa sevincini yaşadıklarını anlatan Halebe, şöyle konuştu:"Eskiden ülkemde bayram geldiğinde evlerimizde yemekler pişerdi, tatlılar hazırlanırdı. Birbirimizle bayramlaşarak çocukları sevindirirdik. Şimdi içimizde hüzün var. Burada kalan insanlar savaşta çocuğunu, eşini, kardeşini, annesini, babasını kaybetmiş veya yaralanmışlar. Nasıl mutlu bir bayram geçiririz? Allah Türkiye'den razı olsun. 8 yıldır bizi korudu ve sahip çıktı. Suriye'de yıllardır zulüm ve kahır çektik. Allah'tan korkusu olmayanlar ülkemi yıktı ve yok etti. Onları Allah'a şikayet ediyorum."Konaklama merkezinde 8 yıldır eşi ve 4 çocuğuyla yaşayan Muhammed Abdurrahman Kaddur da ülkesindeyken geçirdiği bayramları gözyaşları içinde anlattı.Kaddur, ülkesindeki iç savaşta ailesinden çok sayıda insanı kaybettiğini ve onları çok özlediğini belirtti.Türk halkını da ailesi gibi gördüğünü ifade eden Kaddur, "Suriye'de devam eden savaşta kardeşlerimiz orada bulunurken bizim için bayram yok. İslam ülkelerine sesleniyorum. 'Nereye kadar buna seyirci kalacaksınız?' diyorum." şeklinde konuştu.