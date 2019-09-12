Son Dakika Haberleri: Yakınlarına mesaj atıp 'helallik' istedi, polis ve itfaiye ipten aldı
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Yakınlarına mesaj atıp 'helallik' istedi, polis ve itfaiye ipten aldı

10 dakika önce

ANTALYA'da eşi G.K.'nin (50) boşanma davası açması üzerine bunalıma giren M.K. (54), yakınlarına sesli mesaj atıp, 'helallik' istedi.

Yakınlarına mesaj atıp 'helallik' istedi, polis ve itfaiye ipten aldı, System.String[]

ANTALYA'da eşi G.K.'nin (50) boşanma davası açması üzerine bunalıma giren M.K. (54), yakınlarına sesli mesaj atıp, 'helallik' istedi. Eve gelen itfaiye ve polis ekibi, asılı olduğu ipi kesip, M.K.'yi kurtardı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2775 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Eşi G.K. ile boşanma aşamasında olduğu için bunalıma giren M.K., cep telefonundan yakınlarına sesli mesaj atıp, 'helallik' istedi. Gelen mesaj üzerine yakınları, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ve polis ekibi, merdivenle balkondan eve girdi. Polis ve itfaiye ekibi, asılı olduğu ipi kesip M.K.'yi kurtardı. Çağrılan sağlık ekipleri, müdahale ettikleri M.K.'yi Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen M.K.'nin daha önce de intihara teşebbüs ettiği, girişimde bulunmadan önce eşi G.K.'ye hitaben 'Beni anlamadın ya, ben ona yanıyorum' yazılı not bıraktığı ortaya çıktı.

Muratpaşa, Antalya, İtfaiye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:28 Kaynak: DHA
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