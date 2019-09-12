Yakınlarına mesaj atıp 'helallik' istedi, polis ve itfaiye ipten aldı (2)

YARALININ 'MEHMET' OLMADIĞINI ÖĞRENİNCE OYUNA DEVAM ETMİŞLER

Antalya'da, intihar girişiminde bulunan M.K.'nin ambulansa taşınması sırasında, kahvede okey oynayan bir grubun, dışarı çıkıp, sağlık görevlilerine ve polise yaralı kişinin kim olduğunu sorduğu öğrenildi. Polislerin 'Metin' yanıtı üzerine 'Mehmet ağabey değilmiş' diyen kişilerin, tekrar kahveye girip, okey oynamaya devam ettiği belirtildi.

