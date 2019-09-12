Yakınlarına mesaj atıp 'helallik' istedi, polis ve itfaiye ipten aldı (2)
1 saat önce
YARALININ 'MEHMET' OLMADIĞINI ÖĞRENİNCE OYUNA DEVAM ETMİŞLERAntalya'da, intihar girişiminde bulunan M.K.'nin ambulansa taşınması sırasında, kahvede okey oynayan bir grubun, dışarı çıkıp, sağlık görevlilerine ve polise yaralı kişinin kim olduğunu sorduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:45 Kaynak: DHA
YARALININ 'MEHMET' OLMADIĞINI ÖĞRENİNCE OYUNA DEVAM ETMİŞLER
Antalya'da, intihar girişiminde bulunan M.K.'nin ambulansa taşınması sırasında, kahvede okey oynayan bir grubun, dışarı çıkıp, sağlık görevlilerine ve polise yaralı kişinin kim olduğunu sorduğu öğrenildi. Polislerin 'Metin' yanıtı üzerine 'Mehmet ağabey değilmiş' diyen kişilerin, tekrar kahveye girip, okey oynamaya devam ettiği belirtildi.
Yetiştirme yurdundaki vahşette kız çocuğu konuştu: Başını 20 kez zemine vurdum, sebepsiz öldürmek istedim Bacaklarını bağladığı kediyi kemerine takıp, otobüse bindi Saniye saniye kameralara yansıdı! İşçi, onlarca şeftali kasasının altında kaldı Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini düşürdü, varlık alım programını yeniden başlattı