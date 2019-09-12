Son Dakika Haberleri: Yakınlarına mesaj atıp 'helallik' istedi, polis ve itfaiye ipten aldı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Yakınlarına mesaj atıp 'helallik' istedi, polis ve itfaiye ipten aldı (2)

1 saat önce

YARALININ 'MEHMET' OLMADIĞINI ÖĞRENİNCE OYUNA DEVAM ETMİŞLERAntalya'da, intihar girişiminde bulunan M.K.'nin ambulansa taşınması sırasında, kahvede okey oynayan bir grubun, dışarı çıkıp, sağlık görevlilerine ve polise yaralı kişinin kim olduğunu sorduğu öğrenildi.

Yakınlarına mesaj atıp 'helallik' istedi, polis ve itfaiye ipten aldı (2), System.String[]

YARALININ 'MEHMET' OLMADIĞINI ÖĞRENİNCE OYUNA DEVAM ETMİŞLER
Antalya'da, intihar girişiminde bulunan M.K.'nin ambulansa taşınması sırasında, kahvede okey oynayan bir grubun, dışarı çıkıp, sağlık görevlilerine ve polise yaralı kişinin kim olduğunu sorduğu öğrenildi. Polislerin 'Metin' yanıtı üzerine 'Mehmet ağabey değilmiş' diyen kişilerin, tekrar kahveye girip, okey oynamaya devam ettiği belirtildi.


Antalya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yetiştirme yurdundaki vahşette kız çocuğu konuştu: Başını 20 kez zemine vurdum, sebepsiz öldürmek istedim
Bacaklarını bağladığı kediyi kemerine takıp, otobüse bindi Saniye saniye kameralara yansıdı! İşçi, onlarca şeftali kasasının altında kaldı Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini düşürdü, varlık alım programını yeniden başlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 15:42:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yakınlarına mesaj atıp 'helallik' istedi, polis ve itfaiye ipten aldı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]