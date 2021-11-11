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YAKINLARINI KAYBEDEN AİLELERDEN ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA ARTIK YETER! ADALET İSTİYORUZ - Son Dakika

YAKINLARINI KAYBEDEN AİLELERDEN ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA ARTIK YETER! ADALET İSTİYORUZ

11.11.2021 18:01

Hami YEŞİLYURT İstanbul, DHAAralarında Rabia Naz Vatan, Berkin Elvan, Pınar Gültekin ve Burak Oğraş'ın da bulunduğu yakınlarını kaybeden aileler, adalet talebiyle bir araya geldi.

Hami YEŞİLYURT İstanbul, DHA

Aralarında Rabia Naz Vatan, Berkin Elvan, Pınar Gültekin ve Burak Oğraş'ın da bulunduğu yakınlarını kaybeden aileler, adalet talebiyle bir araya geldi. Adalet arayan aileler tarafından yapılan açıklamada, Artık yeter, adalet istiyoruz denildi.

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden, cinayete kurban giden veya soruşturmaları uzun süredir devam yakınları için aileleri, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya geldi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu çatısı altında düzenlenen basın açıklamasında, aileler kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyarak Herkes için Adalet yazılı pankart açtı. Hayatını kaybedenlerin isminin anılmasının ardından toplanan grup, Adalet sesi yükseldi. Aileler, Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz şeklinde sloganlar attılar.

ARTIK İNSANLIK SUÇU İŞLENMESİNE 'DUR' DİYELİM

Giresun'da evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan açıklamasında, Biz acıları bizzat yüreğimizde yaşadık. Rabia Naz'ın, Burak Oğraş'ın, Berkin Elvan'ın daha niceleri hepsinin acılarını bizzat kendimiz, aynı acılarımız gibi yaşadık. Çünkü Türkiye'de insanlık suçu işleniyor. ve artık biz dedik ki, biz artık insanlık suçu işlenmesine 'dur' diyelim. ve hep birlikte ayağa kalkalım dedik ve organize olup buraya geldik dedi.

ARTIK YETER DİYORUZ

Antalya'da 2011 yılında bir otelde şüpheli şekilde yaşamını yitiren 16 yaşındaki Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş ise adalet sağlanana kadar mücadele etmeye devam edeceğini belirterek Adalet sisteminin gerektiği gibi işletilmemesi katilleri daha da cesaretlendirmektedir. Adalet Platformu çatısı altında toplanmış olan bizler, bu bozuk düzenin mağdurları olarak artık yeter diyoruz dedi.

GERÇEKLERİN ÜZERİ ÖRTÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim de Bu ülkede kadınlar kendi hayatlarına dair karar vermek istediğinde, eşit özgür yaşamak istediğinde erkek şiddetiyle öldürülüyor. Artık erkekler, kadınları öldürüyor bir de delilleri karartıyor. Katiller serbest geziyor, şüpheli ölüm davalarında bütün gerçeklerin üzeri örtülmeye çalışılıyor. Kadınların, kız çocuklarının eşit özgür yaşaması için, çocuk istismarının sonlandırılması için İstanbul Sözleşmesi'nin etkin uygulanması şart. Bu yüzden bizler İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğiz ve her cümlemize İstanbul Sözleşmesi'yle başlayacağız şeklinde konuştu. Açıklamada, yakınlarını kaybeden diğer aileler de konuşma yaptıktan sonra grup dağıldı.

YAKINLARINI KAYBEDEN AİLELERDEN ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA ARTIK YETER! ADALET İSTİYORUZ
YAKINLARINI KAYBEDEN AİLELERDEN ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA ARTIK YETER! ADALET İSTİYORUZ
YAKINLARINI KAYBEDEN AİLELERDEN ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA ARTIK YETER! ADALET İSTİYORUZ
YAKINLARINI KAYBEDEN AİLELERDEN ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA ARTIK YETER! ADALET İSTİYORUZ

Berkin Elvan, İstanbul, Adalet, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YAKINLARINI KAYBEDEN AİLELERDEN ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA ARTIK YETER! ADALET İSTİYORUZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: YAKINLARINI KAYBEDEN AİLELERDEN ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA ARTIK YETER! ADALET İSTİYORUZ - Son Dakika
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