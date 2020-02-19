Yakınlarının Çin'den tahliyesini isteyen Sudanlılardan Cumhurbaşkanlığı önünde eylem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yakınlarının Çin'den tahliyesini isteyen Sudanlılardan Cumhurbaşkanlığı önünde eylem - Son Dakika

Yakınlarının Çin'den tahliyesini isteyen Sudanlılardan Cumhurbaşkanlığı önünde eylem

7 saat önce

Sudanlı aileler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Çin'den yakınlarının bir an önce tahliye edilmesi için Cumhurbaşkanlığı önünde eylem düzenledi.

Sudanlı aileler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Çin'den yakınlarının bir an önce tahliye edilmesi için Cumhurbaşkanlığı önünde eylem düzenledi.

Çin'de mahsur kalanların fotoğrafları ve hükümetin soruna müdahalesinin istendiğine yönelik yazıların bulunduğu pankartları taşıyan aileler, hükümetten ve Egemenlik Konseyinden yakınlarının en kısa sürede Sudan'a getirilmesini talep etti.

Çin'deki bir öğrencinin babası Tayyib Ahmed, "Hükümetin çocuklarımızı Çin'den tahliye etmesi için burada toplandık. Buradaki ailelerin uçak kiralayacak paraları yok. Duruma müdahale etmesi için Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'a bir mektup gönderdik." diye konuştu.

Eylemcilerden Muhammed Ali Şin de "Şu ana kadar 3 eylem düzenledik, ancak derdimizi dinleyeni bulamadık. Çin'deki yakınlarımızın psikolojileri çok kötü ve hiçbirisinde de virüs bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Yakınlarının Çin'den tahliyesini isteyen Sudanlılardan Cumhurbaşkanlığı önünde eylem

Çin Halk Cumhuriyeti, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:03 Kaynak: AA
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