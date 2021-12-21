YAKINLARININ HABER ALAMADIĞI KİŞİ, EVDE UYURKEN BULUNDU - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yakınlarının haber alamadığı İsa Durgut(52) için evine giden polis, kapıyı açamayınca itfaiyeden yardım istedi. İçeri giren itfaiyeci, İsa Durgut'u uyurken buldu.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kavaklık Mahallesi Çayır Sokak'ta meydana geldi. İsa Durgut'tan haber alamayan yakınları 112 Acili arayarak yardım istedi. Durgut'un evine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Polis ekibi, kapıyı açan olmayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye merdiveniyle birinci kattaki dairenin balkonuna yanaşan itfaiyeci, pencereyi açarak içeri girdi. İtfaiyeci, Durgut'u uyurken buldu. İsa Durgut uyuyakaldığını bundan dolayı telefon ve kapı zilini duymadığını söyledi. Olayın ardından tutanak tutan ekipler, evden ayrıldı