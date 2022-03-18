Yakınlarının kabrinin Konya Şehitliği'nde olduğunu öğrenen iki aileden hüzünlü ziyaret - Son Dakika

Konya'da yürütülen çalışma kapsamında Konya Şehitliği'ne defnedilen iki şehidin yakınlarına yıllar sonra ulaşıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü, askerde şehit düştükten sonra aileleri tarafından bulunamayan şehit kabirleri için çalışma başlattı.

Titizlikle yürütülen çalışma kapsamında, şehitliğe defnedilen Mehmet Özcan'ın Çankırı, Ali Çimen'in ise Muş nüfusuna kayıtlı olduğunu belirlendi.

Aile geçmişi taranan şehit Özcan'ın ve Çimen'in yakınlarına ulaşıldı.

Konya'ya davet edilen aileler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde şehitlerin kabrini ziyaret edip dua etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kabirleri bilinmeyen şehitlerle ilgili çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Aileler ziyarette duygulandı

Şehit Özcan'ın kabri başında dua eden kardeşi Ali Özcan, kendilerine ulaşılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Özcan'ın yeğeni İsa Özcan da bir şehit yakını oldukları için çok gururlu olduklarını ve duygulandıklarını söyledi.

Aydın'dan Konya'ya gelen Şehit Çimen'in kardeşi Kali Çimen ise daha önce ağabeyinin mezarını çok aradıklarını ama bulamadıklarını kaydetti.

Mezarı görünce duygulandığını anlatan Çimen, "Konya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bize ulaşınca çok mutlu olduk. Mezarı yapılmış, çok sevindim. Bize fotoğrafını gönderdiler. Ben de aileme dağıttım, herkes çok sevindi. Çok güzel bir hizmet." ifadelerini kullandı.