YAKINLARININ MEZARLARINI KONTROL ETTİLER - Son Dakika
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YAKINLARININ MEZARLARINI KONTROL ETTİLER

15.07.2022 15:07

BEYOĞLU, Hasköy Musevi Mezarlığı'nda mezarlar tahrip edildi.

BEYOĞLU, Hasköy Musevi Mezarlığı'nda mezarlar tahrip edildi. Haberi alanlar yakınlarının mezarını kontrol etmeye geldi. Dedesi, anneannesi, babaannesi ve kayınpederinin mezarlığını kontrol etmeye gelen Eni Yani, 'Haberi Twitter üzerinden gördüm. Yapanlar utansın, söyleyecek bir şey yok" dedi.

Çıksalın'daki Hasköy Yahudi Mezarlığı'nın güvenlik görevlisi, sabah saatlerinde devriye görevi yaparken, birçok mezarın tahrip edildiğini fark etti. Görevlinin haber vermesi üzerine gelen polis, 81 mezarın zarar gördüğünü tespit etti. Mezarların 18 yaşından küçük Y.Y, Y.B.G, K.G, H.S.Ç. ve H.R.E. tarafından tahrip edildiği tespit edildi. 11 ve 12 yaşlarındaki şüpheliler gözaltına alındı. Yakınlarının mezarlarını kontrol etmeye gelenler ise tepki gösterdi.

Aile büyüklerinin mezarını kontrol etmeye geldiğini söyleyen Eni Yani, 'Kendini bilmez kişiler tarafından yapılan şeyler bunlar. İçeride kayınpederim, büyükbabam, büyükannem, babam var. Haberi Twitter üzerinden gördüm. Yapanlar utansın, söyleyecek bir şey yok" dedi.

Muhlis Tatlı ise çocukların oyun oynarken toplarının mezarlığa sık sık kaçtığını belirterek 'Bu mahallenin çocukları yapıyor. Bazen gelip burada top oynuyorlar, topları mezarlığa kaçıyor bazen o yüzden içeri girmiş olabilirler. Başkası da yönlendirmiş olabilir" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YAKINLARININ MEZARLARINI KONTROL ETTİLER - Son Dakika

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