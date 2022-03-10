Yakınlarının ulaşamadığı kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Yakınlarının ulaşamadığı kişi evinde ölü bulundu

10.03.2022 00:57
Yakınlarının ulaşamadığı kişi evinde ölü bulundu

Ailesinin ulaşamadığı şahıs, Sarıyer'deki evinde ölü bulundu.

Ailesinin ulaşamadığı şahıs, Sarıyer'deki evinde ölü bulundu. Şahsın kız arkadaşı ise sinir krizi geçirdi.

Alınan bilgiye göre, yakınları Batuhan Bozova'dan (40) bir süre haber alamadı. Bunun üzerine anne Asuman Bozova, oğlunun ev sahibi Edip Özdemir'i aradı. Uzun süre kapıyı çalıp cevap alamayan ev sahibi Özdemir, 112'yi arayarak durumu anlattı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Bozova'nın kız arkadaşına ulaşarak kendisini olay yerine çağırdı. Kapıyı yedek anahtarla açmayı deneyen polis ekipleri, Bozova'nın kapının arkasında olması nedeniyle içeriye giremedi. Bunun üzerine polis ekipleri daireye balkondan girdi. Kapının açılmasıyla sağlık ekipleri de içeriye girdi.

"Olmadı, olamadı. Geride bıraktıklarım için özür dilerim" yazılı not bulundu

Batuhan Bozova'nın kız arkadaşı sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, kadını güçlükle sakinleştirdi. Evde yapılan aramada, masanın üzerinde "Olmadı, olamadı. Geride bıraktıklarım için özür dilerim" yazılı bir not bulundu. Batuhan Bozova'nın kız arkadaşına olaydan kısa süre önce "Seni hep sevdim, özür dilerim" mesajı attığı öğrenildi. Mesajı olaydan saatler sonra gören kadın, yeniden ağlama krizine girdi.

Batuhan Bozova'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

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Sarıyer, Polis, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yakınlarının ulaşamadığı kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika


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