Yakıt alıp kaçan şüpheliler, kaldıkları otelin parasını da ödememiş - Son Dakika
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Yakıt alıp kaçan şüpheliler, kaldıkları otelin parasını da ödememiş

17.03.2022 13:30
Yakıt alıp kaçan şüpheliler, kaldıkları otelin parasını da ödememiş

MANİSA'da, akaryakıt istasyonunda otomobilin deposunu doldurup para ödemeden kaçan ve yakalanıp tutuklanan 3 şüphelinin, olaydan 1 gün sonra kaldıkları apart otelden de parasını ödemeden ayrıldıkları ortaya çıktı.

MANİSA'da, akaryakıt istasyonunda otomobilin deposunu doldurup para ödemeden kaçan ve yakalanıp tutuklanan 3 şüphelinin, olaydan 1 gün sonra kaldıkları apart otelden de parasını ödemeden ayrıldıkları ortaya çıktı.

Turgutlu ilçesinde 10 Mart gecesi Manisa kavşağındaki akaryakıt istasyonuna gelen otomobildeki 3 kişi, pompa görevlisi Barış Gençtan'dan (29) depoyu doldurmasını istedi. Gençtan'ın depoyu doldurup, pompayı çıkarmasının ardından otomobil sürücüsü kaçtı. O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı. İş yeri sahipleri kaçan şüphelilerden şikayetçi oldu. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüpheliler A.U. (20), H.S. (19) ve H.T.'yi (23) farklı adreslerde, önceki gün yakalayıp, gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. Şüphelilerin bu olaydan 1 gün sonra da kaldıkları apart otelin parasını ödemeden ayrıldıkları ortaya çıktı.


Yakıt alıp kaçan şüpheliler, kaldıkları otelin parasını da ödememiş
Yakıt alıp kaçan şüpheliler, kaldıkları otelin parasını da ödememiş
Yakıt alıp kaçan şüpheliler, kaldıkları otelin parasını da ödememiş
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Akaryakıt istasyonu marketindeki soygun kamerada Akaryakıt istasyonu marketindeki soygun kamerada Aldığı yakıtın ücretini ödemeden kaçan sürücü ve yanındaki 2 kişi tutuklandı Aldığı yakıtın ücretini ödemeden kaçan sürücü ve yanındaki 2 kişi tutuklandı

Akaryakıt, Turgutlu, Manisa, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yakıt alıp kaçan şüpheliler, kaldıkları otelin parasını da ödememiş - Son Dakika


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