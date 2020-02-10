Yakıt deposu donan tırlar yolda kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yakıt deposu donan tırlar yolda kaldı - Son Dakika

Yakıt deposu donan tırlar yolda kaldı

7 saat önce

Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle yakıt deposu donan tırların şoförleri zor anlar yaşadı.

Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle yakıt deposu donan tırların şoförleri zor anlar yaşadı.

Bölge genelinde bir süredir etkili olan kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğu kentte, Ağrı- İran kara yolunun Doğubayazıt ilçesi girişinde bazı tırların yakıt depoları dondu.

Bu nedenle yolda kalan tırların sürücüleri, araçlarını, yakıt depoları yakınında ateş yakarak çalıştırmaya uğraştı.

Sürücüler, yaktıkları ateş ile kendileri de ısınmaya çalıştı.

Dondurucu soğuklar yüzünden yolda kalan tırların bazılarının yakıt depoları ile lastiklerinin bulundukları bölümlerin buz tuttuğu gözlendi.

Yolda kalan tır şoförlerinden İran uyruklu Ekber Tagizade, AA muhabirine, soğuk hava nedeniyle aracının arıza yaptığını söyledi.

Ağrı-İran kara yolunun Doğubayazıt girişinde 15 saattir beklediğini anlatan Tagizade, " Bursa'dan İran'a doğru yola çıktım. Dondurucu soğuklar nedeniyle aracım arıza yaptı, yakıt deposu da dondu. Şimdi yakıt deposunu ısıtmaya çalışıyorum." diye konuştu.

İzmir'den İran'a yük taşıdığını dile getiren İran uyruklu Ahad Tagizade de soğuk hava nedeniyle aracının mazotunun donduğunu ve saatlerdir aracını çalıştırmaya uğraştığını ifade etti.

Yakıt deposu donan tırlar yolda kaldı

Doğubeyazıt, İran, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:31 Kaynak: AA
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