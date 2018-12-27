Son Dakika Haberleri: Yakıt Deposuna Saklanan Uyuşturucuları Narkotik Köpeği Tespit Etti

Yakıt Deposuna Saklanan Uyuşturucuları Narkotik Köpeği Tespit Etti

58 dakika önce

Yakıt deposuna saklanan uyuşturucuları narkotik köpeği tespit etti Uyuşturucu satıcıları trafik uygulamalarında yakalandı Gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandıHATAY - Hatay'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda iki ayrı noktada...

Yakıt deposuna saklanan uyuşturucuları narkotik köpeği tespit etti
Uyuşturucu satıcıları trafik uygulamalarında yakalandı
Gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı

HATAY - Hatay'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda iki ayrı noktada uyuşturucu satıcıları yakalandı. Gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Antakya- İskenderun karayolunda uygulama yapan narkotik ekipleri Gaziantep istikametinden gelen şüpheli aracı durdurarak araçta arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda araçta bulunan 3 şahısın üzerlerinden toplamda 76 gram eroin çıktı. Uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından gözaltına alınan şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldı.
Narkotik ekiplerinin E-5 karayolunda yaptığı uygulamada durdurulan bir araç, narkotik dedektör köpeği ile arandı. Narkotik köpeğin aracın yakıt deposuna tepki vermesi üzerine sökülen depodan 14 pakete sarılan toplamda 6 kilogram ağırlığında kubar esrar ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan iki kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından gözaltına alınarak, cumhuriyet başsavcılığı tarafından tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:52 Kaynak: İHA

Hatay, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, 3. Sayfa
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