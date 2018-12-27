Yakıt deposuna saklanan uyuşturucuları narkotik köpeği tespit etti
Uyuşturucu satıcıları trafik uygulamalarında yakalandı
Gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı
HATAY - Hatay
'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
Ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda iki ayrı noktada uyuşturucu satıcıları yakalandı. Gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Antakya- İskenderun
karayolunda uygulama yapan narkotik ekipleri Gaziantep
istikametinden gelen şüpheli aracı durdurarak araçta arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda araçta bulunan 3 şahısın üzerlerinden toplamda 76 gram eroin çıktı. Uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından gözaltına alınan şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından serbest bırakıldı.
Narkotik ekiplerinin E-5 karayolunda yaptığı uygulamada durdurulan bir araç, narkotik dedektör köpeği ile arandı. Narkotik köpeğin aracın yakıt deposuna tepki vermesi üzerine sökülen depodan 14 pakete sarılan toplamda 6 kilogram ağırlığında kubar esrar ele geçirildi. Araç
içerisinde bulunan iki kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından gözaltına alınarak, cumhuriyet başsavcılığı tarafından tutuklandı.