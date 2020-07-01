Yakıt deposunda esrar, kargo paketinde uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Yakıt deposunda esrar, kargo paketinde uyuşturucu hap ele geçirildi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, polis tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda, otomobilin yakıt deposunda 6 kilo 800 gram esrar, kargo şirketi aracılığıyla gönderilen kolide de bin 120 uyuşturucu hap ele geçirildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, polis tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda, otomobilin yakıt deposunda 6 kilo 800 gram esrar, kargo şirketi aracılığıyla gönderilen kolide de bin 120 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye esrar ve uyuşturucu hap getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda Diyarbakır'dan yola çıkan bir otomobil ile esrar sevkiyatı yapıldığı saptandı. Alanya ilçesinden itibaren takibe alınan otomobil, Manavgat'ın Çamlık mevkisinde durduruldu. İlçe emniyet müdürlüğü otoparkına götürülen otomobilde, narkotik köpeğiyle yapılan aramada, yakıt deposunda 10 naylon paket içinde 6 kilo 800 gram esrar bulundu. Sürücü H.C. gözaltına alındı.

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KARGOYLA UYUŞTURUCU HAP SEVKİYATI

Narkotik ekipleri, ayrıca, ilçeye kargo şirketi aracılığıyla uyuşturucu hap getirileceğini tespit etti. Söz konusu kargo şirketi şubesinde tedbir alan polis, kargo yoluyla gelen pakette bin 120 uyuşturucu hap ele geçirdi. Paketi almaya gelen U.T. gözaltına alındı.

SÜPHELİLER TUTUKLANDI

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün ayrı ayrı adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Manavgat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:00 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yakıt deposunda esrar, kargo paketinde uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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