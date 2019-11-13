Son Dakika Haberleri: Yakıt deposunda uyuşturucu sevkiyatı
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Yakıt deposunda uyuşturucu sevkiyatı

7 saat önce

Aksaray'da bir otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 8 kilo 266 gram esrar ele geçirildi.

Aksaray'da bir otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 8 kilo 266 gram esrar ele geçirildi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Aksaray- Ankara kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında A.Ç'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, aracın yakıt deposuna plastik şişeler içerisinde gizlenmiş 8 kilo 266 gram esrar ve 744 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü A.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Yakıt deposunda uyuşturucu sevkiyatı

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:43 Kaynak: AA
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