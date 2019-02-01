Son Dakika Haberleri: Yakıt Deposundaki Uyuşturucu 'Ödüllü Burun'la Bulundu

Yakıt Deposundaki Uyuşturucu 'Ödüllü Burun'la Bulundu

54 dakika önce

MERSİN'de, zehir tacirleri tarafından yakıt deposuna gizlenerek doğu illerinden kentte getirilen 19 kilo 100 gram esrar, ödüllü narkotik köpeği Tina ile yapılan aramada ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Yakıt Deposundaki Uyuşturucu 'Ödüllü Burun'la Bulundu, System.String[]
MERSİN'de, zehir tacirleri tarafından yakıt deposuna gizlenerek doğu illerinden kentte getirilen 19 kilo 100 gram esrar, ödüllü narkotik köpeği Tina ile yapılan aramada ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü dedektifleri, doğu illerinden kente uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent girişindeki uygulama sırasında hafif ticari aracı durdurdu. Araçtakilerin hareketlerinden şüphelenen polis, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2 yıl önce ödüllendirdiği 6 yaşındaki narkotik köpeği 'Tina' ile aramaya yaptı. Tina'nın tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, aracın yakıt deposu içerisine gizlenmiş 18 pakette 19 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:16 Kaynak: DHA

Mersin, Narkotik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocasını Öldüren Kadın: Akşam Tartıştık, Sabah İlişkiye Girmek İsteyince Bıçağı Savurdum Mustafa Sarıgül'ün Seçim Sloganı Güldürdü: Sevgiliye Kırmızı, Şişli'ye Sarıgül

Barlar Sokağındaki Yasak Aşk Cinayetinin Sır Perdesi Aralanıyor: Sevgilisini Kendi Kardeşinden Kıskanmış ABD'den Çok Konuşulacak Karar: Gazze ve Batı Şeria'ya Yardım Kesildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 12:10:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yakıt Deposundaki Uyuşturucu 'Ödüllü Burun'la Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]