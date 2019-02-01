Son Dakika Haberleri: Yakıt Deposundan 19 Kilogram Uyuşturucu Çıktı

Yakıt Deposundan 19 Kilogram Uyuşturucu Çıktı

1 saat önce

Mersin'de, narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği hafif ticari araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 19 kilogram 100 gram esrar bulundu.

Yakıt Deposundan 19 Kilogram Uyuşturucu Çıktı, System.String[]
Mersin'de, narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği hafif ticari araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 19 kilogram 100 gram esrar bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişine kurdukları uygulama noktasında araçlarda kontrol yaptı.

Narkotik dedektör köpeğinin, bir hafif ticari araca tepki vermesi üzerine şüphelenen ekipler, araçta yaptıkları detaylı incelemede yakıt deposuna gizlenmiş 18 ayrı paket halinde 19 kilo 100 gram olan esrar ele geçirdi.

Araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:07 Kaynak: AA

Mersin, Narkotik, Güncel
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