Yakıt Deposundan 19 Kilogram Uyuşturucu Çıktı
1 saat önce
Mersin'de, narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği hafif ticari araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 19 kilogram 100 gram esrar bulundu.
Mersin
'de, narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği hafif ticari araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 19 kilogram 100 gram esrar bulundu.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, kent girişine kurdukları uygulama noktasında araçlarda kontrol yaptı.
Narkotik dedektör köpeğinin, bir hafif ticari araca tepki vermesi üzerine şüphelenen ekipler, araçta yaptıkları detaylı incelemede yakıt deposuna gizlenmiş 18 ayrı paket halinde 19 kilo 100 gram olan esrar ele geçirdi.
Araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:07 Kaynak: AA
Kocasını Öldüren Kadın: Akşam Tartıştık, Sabah İlişkiye Girmek İsteyince Bıçağı Savurdum
Mustafa Sarıgül'ün Seçim Sloganı Güldürdü: Sevgiliye Kırmızı, Şişli'ye Sarıgül
Barlar Sokağındaki Yasak Aşk Cinayetinin Sır Perdesi Aralanıyor: Sevgilisini Kendi Kardeşinden Kıskanmış
ABD'den Çok Konuşulacak Karar: Gazze ve Batı Şeria'ya Yardım Kesildi