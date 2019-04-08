Son Dakika Haberleri: Yakıt Deposundan 3 Kilo 600 Gram Esrar Çıktı

Yakıt Deposundan 3 Kilo 600 Gram Esrar Çıktı

15 dakika önce

HATAY'ın Hassa ilçesinde düzenlenen operasyonda otomobilin yakıt deposundan 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Yakıt Deposundan 3 Kilo 600 Gram Esrar Çıktı, System.String[]
HATAY'ın Hassa ilçesinde düzenlenen operasyonda otomobilin yakıt deposundan 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü O.D., tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Hassa İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları ortak çalışmada, uyuşturucu kuryeliğinde kullandığı tespit edilen otomobil takibe aldı. Hassa-Gaziantep yolunda durdurdukları otomobilde arama yapan ekipler, aracın yakıt deposunda 9 paket halinde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü O.D., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:41 Kaynak: DHA

Hatay, Hassa, Güncel
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