Yakıt Deposundan 3 Kilo 600 Gram Esrar Çıktı
15 dakika önce
HATAY'ın Hassa ilçesinde düzenlenen operasyonda otomobilin yakıt deposundan 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.
HATAY'ın Hassa ilçesinde düzenlenen operasyonda otomobilin yakıt deposundan 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü O.D., tutuklandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Hassa İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları ortak çalışmada, uyuşturucu kuryeliğinde kullandığı tespit edilen otomobil takibe aldı. Hassa-Gaziantep yolunda durdurdukları otomobilde arama yapan ekipler, aracın yakıt deposunda 9 paket halinde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü O.D., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:41 Kaynak: DHA
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