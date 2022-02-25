Yakıt dolu tankerde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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Yakıt dolu tankerde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

25.02.2022 00:15
Yakıt dolu tankerde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde akaryakıt dolu tankerin lastik bölümünde çıkan yangın, itfaiye görevlilerince araca yayılmadan söndürüldü.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde akaryakıt dolu tankerin lastik bölümünde çıkan yangın, itfaiye görevlilerince araca yayılmadan söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde TEM Otoyolu Yenice mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Özbek'in kullandığı 72 ABA 221 plakalı akaryakıt dolu özel bir firmaya ait tanker seyir halindeyken lastiklerinden alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden Özbek, tankeri güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler araca yayılmadan söndürülerek, olası bir facianın önüne geçildi. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, trafikte kısa süreli aksama yaşandı.Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.


Yakıt dolu tankerde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Yakıt dolu tankerde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yakıt dolu tankerde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika


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