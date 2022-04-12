Yakıt fiyatları bahanesi oldu, alışverişlerini atıyla yapıyor - Son Dakika
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Yakıt fiyatları bahanesi oldu, alışverişlerini atıyla yapıyor

12.04.2022 10:47
Yakıt fiyatları bahanesi oldu, alışverişlerini atıyla yapıyor

Kahramanmaraş'ta geleneksel spor dalları arasındaki rahvan at yarışçısı Osman Yılmaz, yakıt fiyatlarının yükselmesini bahane ederek, hem atını yarışlara hazırlıyor, hem de günlük market alışverişini atıyla yapıyor.

Kahramanmaraş'ta geleneksel spor dalları arasındaki rahvan at yarışçısı Osman Yılmaz, yakıt fiyatlarının yükselmesini bahane ederek, hem atını yarışlara hazırlıyor, hem de günlük market alışverişini atıyla yapıyor.

Türk'ün yoldaşı, Türk'ün kanadı tabirleri ile nesiller boyunca adına türküler, şarkılar, maniler yazılan atlar, son yıllarda eski günlerine tekrar dönüyor.

Küresel ölçekte akaryakıt fiyatının artması sonrası, Kahramanmaraşlı Osman Yılmaz atıyla daha çok ilgilenir duruma geldi. Çarşıya, markete atla giden Yılmaz, hem günlük antrenmanını atıyla yapıyor, hem de işlerini hallediyor.

Osman Yılmaz, akaryakıt fiyatlarının kendisinin bahanesi olduğunu belirterek, "Rahvan at yarışları Türkiye'nin dört bir tarafında olur. Ben Kahramanmaraş'ta ilk rahvan atı jokeyiyim. Markete atla gidiyorum. Alışverişimi yapmaya, hem mutlu oluyorum hem atlarımızla gezinti yapmış oluyoruz. Uzun yola gittiğim zaman arabamla gidiyorum. Bu arada atlarımızla kısa mesafelerde daha haşır neşir olmayı istiyoruz. Malum işte araçlarımızı çalıştırttığımız an mazot çok pahalı olduğu için atlarla daha güzel oluyor. Hem masrafımız olmuyor hem de hem atlarımızın antrenmanı oluyor" dedi

RAHVAN NEDİR?

Rahvan, atın tek ayak koşma stiline verilen addır. Atın aynı taraftaki ayaklarının birlikte hareket ettiği, binicisini sarsmayan, yürüme ile koşma arasında bir koşu şeklidir. Rahvan yürüyüşe, terbiyeli yürüyüş de denir.

(Mustafa Kılınç/ İHA)

Yakıt fiyatları bahanesi oldu, alışverişlerini atıyla yapıyor
Yakıt fiyatları bahanesi oldu, alışverişlerini atıyla yapıyor
Yakıt fiyatları bahanesi oldu, alışverişlerini atıyla yapıyor
Yakıt fiyatları bahanesi oldu, alışverişlerini atıyla yapıyor

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Kahramanmaraş, Osman Yılmaz, Akaryakıt, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yakıt fiyatları bahanesi oldu, alışverişlerini atıyla yapıyor - Son Dakika


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