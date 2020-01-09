Yakıt kamyonu ile okul servisi çarpıştı: art arda patlamalar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yakıt kamyonu ile okul servisi çarpıştı: art arda patlamalar - Son Dakika

Yakıt kamyonu ile okul servisi çarpıştı: art arda patlamalar

6 saat önce

Yakıt kamyonu ile okul servisi çarpıştı: Art arda patlamalarHindistan, (DHA)- Hindistan'da yakıt taşıyan kamyon ile okul servisi çarpıştı.

Yakıt kamyonu ile okul servisi çarpıştı: Art arda patlamalar

Hindistan, (DHA)- Hindistan'da yakıt taşıyan kamyon ile okul servisi çarpıştı. Çarpışmanın ardından art arda meydana gelen patlamalar, amatör kameralarca kaydedildi. Kazanın ardından otobüste bulunan 26 çocuğun kurtarıldığı ve kimsenin zarar görmediği belirtildi.

Kaza, Hindistan'ın Gucarat eyaletindeki Surat kentinde meydana geldi. Yakıt tüpleri taşıyan kamyon ile 26 çocuğun bulunduğu okul servisi çarpıştı. Kamyonun kaza sonrası alev almasıyla birlikte art arda patlamalar meydana geldi. Yerel medya, patlamaların hemen öncesinde çocukların kurtarıldığını, kazayı hafif sıyrıklarla atlattıklarını bildirdi.

Yakıt kamyonu ile okul servisi çarpıştı: art arda patlamalar

Hindistan, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:12 Kaynak: DHA
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