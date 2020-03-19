Yakıt kart ile 245 bin liralık akaryakıt dolandırıcılığı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yakıt kart ile 245 bin liralık akaryakıt dolandırıcılığı - Son Dakika

Yakıt kart ile 245 bin liralık akaryakıt dolandırıcılığı

7 saat önce

Yakıt kart ile 245 bin liralık akaryakıt dolandırıcılığı Mersin merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, otomatik yakıt alım hizmeti sunan bir şirketin sistemine girerek faaliyette olmayan bir şirketin bilgilerini girip 2 günde 245 bin liralık akaryakıt dolandırıcılığı yaptıkları ileri sürülen...

Yakıt kart ile 245 bin liralık akaryakıt dolandırıcılığı

Mersin merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, otomatik yakıt alım hizmeti sunan bir şirketin sistemine girerek faaliyette olmayan bir şirketin bilgilerini girip 2 günde 245 bin liralık akaryakıt dolandırıcılığı yaptıkları ileri sürülen 19 şüpheli gözaltına alındı

MERSİN - Mersin merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, otomatik yakıt alım hizmeti sunan bir şirketin sistemine girerek faaliyette olmayan bir şirketin bilgilerini girip 2 günde 245 bin liralık akaryakıt dolandırıcılığı yaptıkları ileri sürülen 19 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 'online ticket' hizmeti sunan şirketin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına vermiş olduğu şikayet dilekçesi üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin, şirketin yönetim paneline yetkisiz erişim sağladığını tespit etti. Yaklaşık 10 ay süren projeli çalışma sonunda şüphelilerin, yetkisiz erişim sağladıkları şirkete ait internet sitesine faaliyette olmayan bir şirketin bilgilerini girerek başkalarına ait araç plakaları üzerine taşıtmatik aldıkları belirlendi. Taşıtmatiklerin yakıt miktarlarını arttırmak suretiyle iki günde 245 bin liralık yakıt alan şüphelileri belirleyerek teknik takibe alan polis, kamera kayıtlarını tek tek izleyerek gerçeği yansıtmayan taşıtmatik üzerinde bulunan plakalardan değilde, kamyon ve tır gibi araçlarla yüksek miktarda yakıt aldıklarını tespit etti.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Mersin merkezli Gaziantep, Adana ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, suç örgütünün elebaşı konumunda olduğu öne sürülen A.Ü.'nün de aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hafıza kartı gibi dijital materyaller ile bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerden ikisi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 16 kişiden 4'ü savcılıkça serbest bırakıldı, 4'ü tutuklanırken, 8 kişi ise adli kontrol kapsamında salıverildi.

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha arandığı bildirildi.

Yakıt kart ile 245 bin liralık akaryakıt dolandırıcılığı

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:33 Kaynak: İHA

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