Yakıt krizini Türkiye çözdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yakıt krizini Türkiye çözdü - Son Dakika

Yakıt krizini Türkiye çözdü

7 saat önce

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Bizah'ta yaşanan yakıt krizi Türkiye tarafından çözüldü.

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Bizah'ta yaşanan yakıt krizi Türkiye tarafından çözüldü. Yakıtın Türkiye'den getirilmesinin ardından fırınlar ve hastaneler normal çalışmalarına döndü.

Halep'in kuzeyinde bulunan Bizah'ta yaşanan yakıt krizi Türkiye tarafından çözüldü. Şehirde yaşanan yakıt krizinin ardından Çobanbey ve Cerablus geçidinden gelen Türk yakıtı Bizah'a ulaştı. Türkiye'den getirilen yakıtlar sayesinde bölgede bulunan fırın ve hastaneler çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Normal fiyata satılan yakıt sayesinde kurumlar çalışmalarını sürdürüyor.

İdlib'deki yetkililer yakıt krizinin arttı ve durumun kötüleştiği uyarısında bulunmuştu. Yetkililer, yakıt sorununun çözülmemesi durumunda hastanelerde hasta kabulünün duracağını açıklamıştı.

(İHA)

Yakıt krizini Türkiye çözdü

Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evinde eşiyle yakaladığı arkadaşını bıçaklayan Suriyeli'ye 17 yıl hapis istemi
Google ile Rekabet Kurumu arasındaki kriz devam ediyor Yunanistan Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyorlar Suriye aile iki çocuğunu bir gün arayla feci şekilde kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:15 Dini nikahlı eşini öldüren kocanın cezası 15 yıla düşürüldü - Son Dakika
17:15 Ankara'da ilkokul inşaatı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
17:14 Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 2'si ağır, 15 yaralı - Son Dakika
17:10 FHGC'den Vali Kaldırım'a ziyaret - Son Dakika
17:09 Saltukbey Ortaokulu gönülden okuyor - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 17:17:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yakıt krizini Türkiye çözdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]