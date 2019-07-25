Yakıt sistemi çöktü, yolcuk mahsur kaldı
51 dakika önce
ARIZA nedeniyle bir süre uçaklara yakıt verilmezken yüzlerce sefer iptal edildi.
ARIZA nedeniyle bir süre uçaklara yakıt verilmezken yüzlerce sefer iptal edildi. Bu sırada THY'nin TK-1953 sefer sayılı İstanbul- Amsterdam
seferini yapan uçak Brüksel
'e iniş yaparken, Amsterdam-İstanbul seferinin de iptal edildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:07
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