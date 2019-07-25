Son Dakika Haberleri: Yakıt sistemi çöktü, yolcuk mahsur kaldı
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Yakıt sistemi çöktü, yolcuk mahsur kaldı

51 dakika önce

ARIZA nedeniyle bir süre uçaklara yakıt verilmezken yüzlerce sefer iptal edildi.

Yakıt sistemi çöktü, yolcuk mahsur kaldı, System.String[]
ARIZA nedeniyle bir süre uçaklara yakıt verilmezken yüzlerce sefer iptal edildi. Bu sırada THY'nin TK-1953 sefer sayılı İstanbul- Amsterdam seferini yapan uçak Brüksel'e iniş yaparken, Amsterdam-İstanbul seferinin de iptal edildiği öğrenildi.
Türk Hava Yolları, Amsterdam, Brüksel, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:07 
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