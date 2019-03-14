Yakıt Sızıntısı Sapanca Gölü'ne Ulaşmadan Önlendi
1 saat önce
Anadolu Otoyolu'nda devrilen tırdan sızan yakıt, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerince Sapanca Gölü'ne ulaşmadan temizlendi.
Anadolu Otoyolu
'nda devrilen tırdan sızan yakıt, Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ
) ekiplerince Sapanca
Gölü'ne ulaşmadan temizlendi.
SASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, otoyolun Kırkpınar
mevkisi İstanbul
istikametinde seyreden beyaz eşya yüklü tır kontrolünü kaybedip, karşı şeride geçerek devrildiği aktarıldı.
Tırın tankından sızan akaryakıtın otoyol kenarında bulunan kanala aktığı anlatılan açıklamada, "Ekiplerimiz duruma anında müdahalede bulunarak sızıntıyı Sapanca Gölü'ne ulaşmadan bertaraf etti. Sapanca Gölü'nü korumak için 7/24 çalışmaya devam edeceğiz." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:18 Kaynak: AA
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