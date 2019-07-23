Yakıt tankeri patladı: 1 ölü
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Kahramanmaraş'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilen tankerin sürücüsü yanarak hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilen tankerin sürücüsü yanarak hayatını kaybetti. Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:52 Kaynak: İHA
Kaza, Göksun ilçesinde meydana geldi. Sabahattin Güngördü (64) idaresindeki 72 AN 715 plakalı yakıt tankeri, Kayseri istikametinden Göksun istikametine seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada tanker alev alarak yanmaya başlarken tanker sürücüsü de yanarak can verdi. Kazada hayatını kaybeden sürücünün DNA testi sonucu kesin bilgilerine ulaşılacağı öğrenildi. Yanan tanker bilgilerine ise plakadan ulaşıldığı belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ
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