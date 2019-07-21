Son Dakika Haberleri: Yakıt tankeri şarampole uçtu: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yakıt tankeri şarampole uçtu: 1 ölü

6 dakika önce

Adıyaman'da kontrolden çıkan yakıt tankerinin şarampole uçarak kayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Yakıt tankeri şarampole uçtu: 1 ölü, System.String[]
Adıyaman'da kontrolden çıkan yakıt tankerinin şarampole uçarak kayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ömer Tepe (56) idaresindeki 02 SA 666 plakalı yakıt tankeri, Adıyaman- Çelikhan karayolu 20. kilometrede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Şarampole uçan tanker kayalara çarparak durabildi. Kazada tanker sürücüsü Ömer Tepe ağır yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine 112, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun çabalar sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ömer Tepe, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Ömer Tepe, Çelikhan, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tanker krizinde kritik görüşme! İki ülkenin bakanı telefonla görüştü İngiliz fırkateynindeki güçler İran'ın alıkoyduğu gemiyi kurtaramadı İngiltere'deki tanker krizinde büyük şüphe: Rus müdahalesi araştırılıyor Duvara çarpan otomobilin kaza anı araç kamerasına yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 13:09:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yakıt tankeri şarampole uçtu: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]