Yakıt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yakıt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Yakıt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

6 saat önce

Hatay'ın Hassa ilçesinde yakıt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde yakıt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Hassa - Gaziantep kara yolunda seyreden 31 NN 377 plakalı Molla Koyuncu yönetimindeki otomobille aynı yönde ilerleyen Şevket Y. idaresindeki 27 ST 810 plakalı yakıt tankeri, Hassa ilçe merkezi yakınlarında çarpıştı.

Kazada hurda haline gelen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Sürücü Koyuncu, sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yakıt tankeri sürücüsü ifadesi alınmak üzere Hassa İlçe Emniyet Amirliğine götürüldü.

Yakıt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Gaziantep, Hatay, Hassa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:10 Kaynak: AA
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