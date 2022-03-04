Yakıt tankının içinden 11 kilo esrar çıktı - Son Dakika
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Yakıt tankının içinden 11 kilo esrar çıktı

04.03.2022 15:40
Yakıt tankının içinden 11 kilo esrar çıktı

Şanlıurfa'da bir otomobilin LPG tankı içerisinde 11 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da bir otomobilin LPG tankı içerisinde 11 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda LPG yakıt tankına gizlenmiş 117 parça halinde 11 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Son dakika haberi: Polisten kaçtı, aracının yakıt deposundan 11 kilo esrar çıktı Son dakika haberi: Polisten kaçtı, aracının yakıt deposundan 11 kilo esrar çıktı Şanlıurfa'da otomobilin LPG tankında 11 kilogram esrar ele geçirildi Şanlıurfa'da otomobilin LPG tankında 11 kilogram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa, Narkotik, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yakıt tankının içinden 11 kilo esrar çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yakıt tankının içinden 11 kilo esrar çıktı - Son Dakika
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