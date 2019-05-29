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Yakıt yüklü tanker devrildi

16 dakika önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde mazot yüklü tankerin devrilmesi nedeniyle Anadolu otoyolunun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Yakıt yüklü tanker devrildi, System.String[]
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde mazot yüklü tankerin devrilmesi nedeniyle Anadolu otoyolunun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:28 Kaynak: AA
Ankara, Dilovası, Kocaeli, Güncel
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