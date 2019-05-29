Yakıt yüklü tanker devrildi
16 dakika önce
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde mazot yüklü tankerin devrilmesi nedeniyle Anadolu otoyolunun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde mazot yüklü tankerin devrilmesi nedeniyle Anadolu otoyolunun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:28 Kaynak: AA
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