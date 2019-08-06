Son Dakika Haberleri: Yakıt yüklü tanker tır ile çarpıştı
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Yakıt yüklü tanker tır ile çarpıştı

2 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile çarpışan tankerde yangın çıktı.

Yakıt yüklü tanker tır ile çarpıştı, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile çarpışan tankerde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Nusaybin- Cizre kara yolunda sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilmeyen yakıt yüklü tanker ile aynı istikamete seyir halindeki un yüklü tır çarpıştı.
Kaza sonrası tankerde çıkan yangın Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin ve Artuklu ile Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.
Her iki araç sürücünün de kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.
Nusaybin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:01 Kaynak: AA
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