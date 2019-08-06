Yakıt yüklü tanker tır ile çarpıştı
2 saat önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile çarpışan tankerde yangın çıktı.
Mardin Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:01 Kaynak: AA
'in Nusaybin
ilçesinde tır ile çarpışan tankerde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Nusaybin- Cizre
kara yolunda sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilmeyen yakıt yüklü tanker ile aynı istikamete seyir halindeki un yüklü tır çarpıştı.
Kaza sonrası tankerde çıkan yangın Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin ve Artuklu
ile Şırnak
'ın İdil
ilçesine bağlı itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.
Her iki araç sürücünün de kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.
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