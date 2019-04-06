Yakıtı Biten Araçlarını İten Baba ve Oğluna Seyir Halindeki Başka Bir Araç Çarptı: 2 Yaralı
1 saat önce
Yakıtı biten araçlarını iten baba ve oğluna seyir halindeki başka bir araç çarptı: 2 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki otomobilin benzini bitti.
Yakıtı biten araçlarını iten baba ve oğluna seyir halindeki başka bir araç çarptı: 2 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde seyir halindeki otomobilin benzini bitti. Baba ve oğlu, akaryakıt istasyonuna aracını iterek götürdükleri sırada seyir halindeki bir araç çarpıp kaçtı.
Kaza, Hayrabolu
yolu üzeri Erenler
girişinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki Murat Balkır'ın kullandığı 34 YM 9276 plakalı otomobilin benzini bitti. Sürücü Murat Balkır ve yanında bulunan oğlu Olcay Balkır (33), otomobili iterek benzinliğe götürdüğü sırada, aynı yönde seyreden başka bir araç arkadan çarpıp kaçtı.
Kazada hurdaya dönen araçta Murat Balkır ve oğlu Olcay Balkır yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla baba ve oğlu Malkara Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kazaya karışan aracın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:07 Kaynak: İHA
Karacaahmet Mezarlığı'nda İntihar Eden Bankacının Geride Bıraktığı Not Yürek Yaktı
Seçimde Muhtarlığı, Kavgada Gözünü Kaybeden Aday Devlet Büyüklerinden Yardım İstedi
Tunceli Belediye Meclisi Üyesi Can Badem: Belediyeyi 68 Milyon Borçla Devraldık
Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na Tam Destek!