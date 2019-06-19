Yakıtı biten motosikletiyle otomobilin arkasına takılarak istasyona gitti
51 dakika önce
KIRIKKALE'de yakıtı biten motosikletin sürücüsü, seyir halindeki otomobilin arka tamponuna ayağını koyarak, akaryakıt istasyonuna kadar gitti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:02 Kaynak: DHA
KIRIKKALE'de yakıtı biten motosikletin sürücüsü, seyir halindeki otomobilin arka tamponuna ayağını koyarak, akaryakıt istasyonuna kadar gitti. Kırıkkale
Ardiyeciler Sitesi bölgesinde seyir halindeyken yakıtı biten motosikletin sürücüsü yolda kaldı. Sürücü, yanında duran 71 FE 874 plakalı otomobilin sürücüsünden yardım istedi. Yardım talebi kabul edilen motosiklet sürücüsü, hafif yokuş aşağı olan yolda otomobilin arkasına takıldı. Motosikletin üzerindeyken sağ ayağını otomobilin arka tamponuna koyarak destek alan sürücü, bu şekilde yaklaşık 3 kilometre ilerleyerek, akaryakıt istasyonuna ulaştı.
Motosiklet sürücüsünün, trafikte yavaş ilerleyen otomobilden destek alarak yaptığı tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
- Kırıkkale
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