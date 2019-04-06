Yakıtı Biten Otomobile Emniyet Şeridinde Otomobil Çarptı: Baba-oğul Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, yakıtları bittiği için emniyet şeridinde duran baba ve oğlunun içinde bulunduğu otomobile, başka bir otomobil çarptı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, yakıtları bittiği için emniyet şeridinde duran baba ve oğlunun içinde bulunduğu otomobile, başka bir otomobil çarptı. Baba ve oğul yaralanırken, polis kazadan sonra kaçan sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı.



Kaza, Malkara-Hayrabolu yolu üzerindeki Hacıevhat Mahallesi'nde meydana geldi. Malkara'dan Hayrabolu yönüne giden Murat Balkır'ın (61) kullandığı 34 YM 9276 plakalı otomobilin Hacıevhat Mahallesi'nde yakıtı bitti. Balkır, otomobili emniyet şeridine çekerek, telefonla yakınlarını aradı. Ancak bu sırada plakası ve sürücüsü belirlenemeyen başka bir otomobil, emniyet şeridinden hızla gelerek Balkır'ın aracına çarptı. Kazada, sürücü Murat Balkır ile yanında bulunan oğlu Olcay Balkır(33), araç içinde sıkıştı. Diğer sürücü ise otomobil ile olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara Kaza Kırım ekibi, sıkışan baba ve oğlunu kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, olay yerinde bulduğu otomobil parçalarını inceleme altına alarak, kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.



- Malkaratekirdağ

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