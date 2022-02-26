Yakıtı biten Rus tankları yolda kaldı - Son Dakika
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Yakıtı biten Rus tankları yolda kaldı

26.02.2022 15:51
Yakıtı biten Rus tankları yolda kaldı

Ukrayna'da yakıtı biten Rus tankları, yakıt ikmali yapamayınca yolda kaldı.

Ukrayna'da yakıtı biten Rus tankları, yakıt ikmali yapamayınca yolda kaldı.

Rusya'nın Ukrayna operasyonları devam ediyor. Ukrayna'da bulunan ve yakıtı bitmesi bir Rus askeri konvoyundaki tanklar, yakıt ikmali yapamayınca yolda kaldı. O anları görüntüleyen Ukrayna vatandaşları ile Rus askerleri arasında ise dikkat çekici diyaloglar yaşandı. Yolda giderken Rus askeri konvoyu ile karşılaşan Ukrayna vatandaşı askerlere tankları işaret ederek "Bozuldu mu?" dedi. Bunun üzerine tankların yakıtının bittiğini belirten Rus askerine cevap veren Ukrayna vatandaşı, "Tankları Rusya'ya geri çekelim o zaman. Nereye gittiğinizi biliyor musunuz? Sizinkiler esir alınıyor. Onlar da nereye gittiğini bilmiyorlar. Sizin ekipten diğerlerine de sordum sizden hiç kimse nereye gittiğini bilmiyor" şeklinde ifadeler kullanarak konvoyun yanından ayrıldı. - KİEV

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Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yakıtı biten Rus tankları yolda kaldı - Son Dakika


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