Son Dakika Haberleri: Yakıtı bitip, kamyonla çekilen otomobile tır çarptı: 3 ölü, 2 yaralı (2)
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Yakıtı bitip, kamyonla çekilen otomobile tır çarptı: 3 ölü, 2 yaralı (2)

1 saat önce

3 KİŞİNİN CENAZESİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ Konya'nın Ereğli ilçesinde, yakıtı bittiği için kamyonla çekilen otomobilde, arkadan gelen TIR'ın çarpması sonucu hayatlarını kaybeden sürücü Vedat Ceylan ve annesi Redife Dinçcan ile tarım işçisi Hediye Ulutaş'ın cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Yakıtı bitip, kamyonla çekilen otomobile tır çarptı: 3 ölü, 2 yaralı (2), System.String[]

3 KİŞİNİN CENAZESİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ
Konya'nın Ereğli ilçesinde, yakıtı bittiği için kamyonla çekilen otomobilde, arkadan gelen TIR'ın çarpması sonucu hayatlarını kaybeden sürücü Vedat Ceylan ve annesi Redife Dinçcan ile tarım işçisi Hediye Ulutaş'ın cenazeleri ailelerine teslim edildi.
Anne-oğul ve tarım işçisinin cenazeleri, memleketleri Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde toprağa verilecek. Kazada yaralanan Evin Uluştaş ile TIR şoförü Ahmet Şimşek'in tedavileri ise devam ediyor.


Ereğli, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:58 Kaynak: DHA
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Yakıtı bitip, kamyonla çekilen otomobile TIR çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
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