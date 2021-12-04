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Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti

04.12.2021 17:17

Samsun'da sürücünün yakıtı bittiği için viyadüğe park edip akaryakıt istasyonuna gittiği otomobile içi mazot dolu tanker çarptı. O sırada otomobilin arka tarafına reflektör koymak için bagaja yönelen Irak uyruklu Sadrulddin F. M. feci şekilde hayatını kaybetti. Kazada 2'si çocuk 3 kişi ise yaralandı.

Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Kirazlık mevkisinde meydana gelen olayda, M.S.F.A. idaresindeki 55 ACM 970 plakalı otomobil, yakıtı bittiği gerekçesiyle sürücüsü tarafından viyadük üzerinde park edildi.

Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı: 1 ölü

MAZOT DOLU TANKER OTOMOBİLE ÇARPTI

M.S.F.A., yakıt almak için araçtan ayrılarak akaryakıt istasyonuna gitti. Bafra istikametine giden 55 NG 828 plakalı mazot dolu tanker, sürücüsü İ.Y. idaresindeyken duramayarak otomobile arkadan çarptı.

Bu sırada otomobilin bagajını açarak reflektör koymak için araçtan inen Sadrulddin F.M. feci şekilde olay yerinde can verdi. Araçta bulunan gelini S.N.O.A. ve torunları M.M.S. (11) ve S.M.S.S (5) yaralandı.

Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı: 1 ölü

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, Sadrulddin F. M.'nin cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Atatürk Bulvarı, Akaryakıt, Otomobil, Tanker, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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