Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Kirazlık mevkisinde meydana gelen olayda, M.S.F.A. idaresindeki 55 ACM 970 plakalı otomobil, yakıtı bittiği gerekçesiyle sürücüsü tarafından viyadük üzerinde park edildi.
M.S.F.A., yakıt almak için araçtan ayrılarak akaryakıt istasyonuna gitti. Bafra istikametine giden 55 NG 828 plakalı mazot dolu tanker, sürücüsü İ.Y. idaresindeyken duramayarak otomobile arkadan çarptı.
Bu sırada otomobilin bagajını açarak reflektör koymak için araçtan inen Sadrulddin F.M. feci şekilde olay yerinde can verdi. Araçta bulunan gelini S.N.O.A. ve torunları M.M.S. (11) ve S.M.S.S (5) yaralandı.
İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, Sadrulddin F. M.'nin cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika