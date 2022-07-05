Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince Kurban Bayramı öncesi denetimleri artırıldı. Meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi, sürücüler üzerindeki "Yakalanma Riski Duygusunun" en üst seviyeye çıkarılması ve davranışların olumlu yönde değiştirilmesi için havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denizli-Çal-Süller İl Yolu, Denizli-Uşak Devlet Karayolu ve Çivril-Dinar Devlet Karayolu üzerinde yapılan helikopterli denetimde kurallara uymayan sürücüler teker teker tespit edildi. Uygulama noktasına yaklaşan araçlara yapılan uyarı sonrası cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yaklaşan bayram öncesi denetimler arttı - Son Dakika

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