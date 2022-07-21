Yaklaşan Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'ndan Beklenen Gelişmeler - Son Dakika
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Yaklaşan Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'ndan Beklenen Gelişmeler

21.07.2022 19:41
Yaklaşan Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'ndan Beklenen Gelişmeler

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki tropik Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da 25-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı, Çin'den ve yurtdışından üst düzey tüketici ürünlerinin sergilenmesi ve ticareti için bir platform sağlayacak.

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki tropik Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da 25-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı, Çin'den ve yurtdışından üst düzey tüketici ürünlerinin sergilenmesi ve ticareti için bir platform sağlayacak. Daha geniş bir sergi alanı, daha fazla katılımcı ve marka ile yeni ve kaliteli ürünlere yönelik özel bir odak ile fuarın Asya-Pasifik bölgesindeki en büyük butik tüketici fuarı olmaya devam etmesi bekleniyor. Bu yılki sergiden neler beklenebileceğine dair genel bir bakış şöyle:

DAHA GENİŞ ÖLÇEK

-- Bu yılki fuarın toplam sergi alanı, yine Haikou'da gerçekleşen geçen yılki etkinliğe göre yüzde 25 artış kaydederek 100.000 metrekareye ulaşacak.

-- Uluslararası sergi bölümü, fuarın toplam sergi alanının yüzde 80'ini oluşturuyor.

-- Fuara 61 ülke ve bölgeden 1.600'den fazla uluslararası marka katılacak. Birçok alt sektördeki en iyi markalar fuara ilk kez katılacak.

-- Şu ana kadar 1.200'ün üzerinde yerli markanın katıldığı etkinliğe, yerli butik markalar ve köklü markalar için 5.000 metrekarelik yeni bir alan tahsis edilecek.

KALİTELİ YENİ ÜRÜNLER

-- 200'den fazla markanın 600'den fazla yeni ürünü bu yılki fuarda ilk kez tanıtması bekleniyor.

-- Moda ve kozmetik, yiyecek ve içecek ile mücevher gibi sektörlerden önde gelen onlarca küresel marka, 100'den fazla yeni ürün lansmanı etkinliği düzenleyecek.

-- 27-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 28 gösteri ile 100'ün üzerinde yeni ürünün lansmanı yapılacak ve Çin'in birçok bölgesinden yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi için ondan fazla etkinlik gerçekleştirilecek.

-- Fuarda, yerli ve yabancı 20'ye yakın seçkin tasarımcı markanın 100'den fazla yeni moda ürününü defilelerinde sergileyeceği bir moda haftası etkinliği düzenlenecek.

ETKİLİ OLMAYA ODAKLANMAK

-- Sergiyi, satın alma ile eşleştirmek için tanınmış yerli ve yabancı ticari işletmeler, duty-free firmaları, sınır ötesi e-ticaret şirketleri ve diğer işletmeler fuara davet edilecek. Etkinlikte 40.000'den fazla alıcı ve profesyonel ziyaretçinin olması bekleniyor.

-- İnternetten canlı yayın gibi popüler iş yapış tarzlarının desteğiyle ve e-ticaret platformlarıyla çalışılarak, fuarın tüketicilere daha iyi ulaşması sağlanacak.

-- Çin'deki ihracat işlerini genişletmek için daha fazla katılımcıyı bölgesel merkezler kurmaya veya Hainan serbest ticaret limanında mağazalar açmaya teşvik etmek için de çaba sarf edilecek.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Asya, Moda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaklaşan Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'ndan Beklenen Gelişmeler - Son Dakika

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