Yaklaşan Kurban Bayramı için yurt içi ve yurt dışı kurbanlık fiyatları belirlendi
1 saat önce
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vekaleten kurban bağış fiyatları açıklandı. Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın yurt dışı kurban bağış ücreti 725 TL olurken yurt içi fiyatları sırasıyla 850 ve 890 TL olarak belirlendi.
Yaklaşan Kurban Bayramı
öncesi vekaleten kurban kesim fiyatları belli oldu. Kızılay
2019 yılında kurban hisse fiyatlarını yurt içinde 850 TL, yurt dışında ise 725 TL olarak belirledi. Bağışlanan kurban etlerinden konserve yaparak ihtiyaç sahiplerinin uzun süreli kullanımına sunan Kızılay, kurban etlerini yurt dışında 51 ülkeye dağıtıyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:37
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