Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi alıcılar Avrupa'nın en büyük hayvan pazarına akın etti, pazarda yer... - Son Dakika

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala kurban pazarlarında hareketlilik yaşanıyor. Kurban almak isteyen alıcılar hayvan pazarına akın etti. 5 bin hayvan kapasiteli Avrupa'nın en büyük hayvan pazarında yoğun ilgiden yer kalmadı.

Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında yaşanan artış günden güne devam ediyor. Hayvan pazarına sabahın erken saatlerinde gelerek kurbanlıklarını görücüye çıkaran kurbanlık hayvan satıcıları, gün boyunca müşterilerini bekliyor. Fiyatların cazip olduğunu belirten satıcılar, vatandaşların fiyatları yüksek bulduklarını, fakat geçtiğimiz yıla göre fiyatların aynı olduğunu söylediler.

Alıcılar ise kendi bütçelere göre kurban bulamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Hayvanların et oranının az olduğunu fakat fiyatların yüksek olduğunu belirtiyorlar. Hal böyle olunca satıcılar umudunu arefe ve şerefe gününe bağladı. Alıcılar ise arefe günü kurban fiyatlarının aşağı düşeceğini düşünüyor.

Yoğunluk yaşanan 5 bin hayvan kapasiteli Doğu Anadolu Hayvan Pazarında yer kalmazken, alıcılar ve satıcıların kol yoran sopalı kurban pazarlıkları ise devam ediyor. Sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat eden vatandaşlar kurbanlıklarını özenle seçmeye çalışıyor. - ERZURUM