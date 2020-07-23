Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi veteriner hekimler 24 saat görevde - Son Dakika

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi veteriner hekimler 24 saat görevde

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi veteriner hekimleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurbanlık alırken nelere dikkat etmesi gerektiğini konusunda tavsiyelerde bulundu. Kurbanlıkların pazara girişlerinde gerekli sağlık kontrollerini yapan hekimler, Kurban Bayramı bitene kadar alanda 24 saat boyunca ücretsiz veterinerlik hizmeti verecek.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala iyi bir kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, kurban pazarlarının yolunu tuttu. Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler ise, pazarların kurbanlıklarla dolmaya başlamasıyla birlikte vatandaşlara, iyi kurbanlık seçimiyle ilgili tavsiyelerde bulunuyor. Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan belediye Veteriner Teknikeri Ahmet Erkaç, kurbanlıkların alana girişlerde gerekli sağlık ve küpe kontrollerinin yapıldığını belirterek, "Sağlıksız hayvanlarımızın alana girişine müsaade etmeyerek karantina bölgesine alıyoruz. Bunun dışında dini usullere göre kurbanlığın 24 aylık olması gerekiyor. Genel olarak sağlıklı hayvanın tüyü parlak olur, geviş getirme olayı olur, en belirgin özelliği bunlardır. Ayaklarında boynuzunda, kulaklarında eksiklik söz konusu olmamalıdır" dedi.

"Kurban bayramı bitimine kadar alandayız"

Kurban pazarında 4 hekimle 24 saat boyunca ücretsiz veterinerlik hizmeti verdiklerini söyleyen Erkaç, "Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak burada 24 saat boyunca 4 hekimimizle hizmet veriyoruz. Hayvanlarımız kontrolden geçmiş, sağlıklı ve kesime uygunlar. Belediye olarak, COVİD tedbirleri kapsamında, alıcı ve satıcıların sağlık kontrollerini yaptıktan sonra, hayvanların kontrollerini yapıyoruz. Anadolu yakasından gelen hayvanların kan raporlarına bakıp, pasaportlarına yaş tayinlerini edip sağlıklı hayvanları pazarımıza alıyoruz. Sinek ve haşereyle mücadeleyle ilgili ilaçlama işlemlerini yaparak, satıcı ve hayvanlarımızın burada en huzurlu şekilde kalmasını sağlıyoruz. Kurban bayramı bitimine kadar alandayız" diye konuştu.