Yaklaşan olimpiyatlarla ilgili korona virüsü endişesi - Son Dakika
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Yaklaşan olimpiyatlarla ilgili korona virüsü endişesi

6 saat önce

Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori, olimpiyatların Korona Virüsü salgını nedeniyle iptalinin veya ertelenmesinin gündemde olmadığını söyledi.

Yaklaşan olimpiyatlarla ilgili korona virüsü endişesi, System.String[]

Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori, olimpiyatların Korona Virüsü salgını nedeniyle iptalinin veya ertelenmesinin gündemde olmadığını söyledi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın iptal edilebileceği söylentilerine Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori'den yanıt geldi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) yetkilileri ile Tokyo'da bir araya gelen Mori, sosyal medyada dolaşan olimpiyatların korona virüsü nedeniyle iptal edileceği yönündeki söylentilere tepki gösterdi. Yetkililerin an itibariyle olimpiyat oyunlarının iptali ya da ertelenmesini düşünmediğini kaydeden Mori, konuyla ilgili gerekli bilgilendirici çalışmalar da dahil önlemleri almak üzere bir görev gücü kurulduğunu belirtti.


Ele alınması gereken bir konu


Uluslararası Olimpiyat Komitesi Koordinasyon Komisyonu Başkanı John Coates ise, korona virüsü salgınının ele alınması gereken beklenmedik bir sorun olduğunu vurguladı. Etkinlikler için Japonya'ya gelecek tüm misafirlerin ve sporcuların enfekte olmaması için tüm önlemlerin alındığından emin olunması gerektiğinin altını çizen Coates, Japonya hükümeti, Tokyo yerel hükümeti ve Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi'nden konuyla ilgili yapılan çalışmaları dinlemek istediğini söyledi. İki gün sürmesi beklenen toplantıda, Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi yetkililerinin Tokyo'dan Sapporo'ya alınan maraton ve yürüyüş müsabakaları konusunda yürütülen hazırlık sürecini de ele almaları bekleniyor. - TOKYO

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:12 Kaynak: İHA
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