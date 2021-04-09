İSTANBUL'DA RAMAZAN ÖNCESİ FIRIN DENETİMİ

İSTANBUL'da Ramazan öncesi gerçekleştirilen denetimlerde hijyen kurallarına uymayan fırın sahibine uyarıda bunuldu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "2021 yılında ise şu ana kadar 70 bin 500 denetim uyguladık. 2 bin 165 olumsuzluk var. Yine bin 785 numune aldık. 116 tanesi olumsuz çıktı. 814 işletme hakkında da 6 milyon 337 bin lira idari işlem uyguladık. 15 işletme hakkında da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol ekiplerince, 81 il ve ilçede Ramazan ayında gıda denetimlerine ağırlık verilecek. Ramazan ayı ile birlikte vatandaşların beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikler göz önünde bulundurularak, özellikle tüketimi artacak olan unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmelerin resmi kontrolleri ekipler tarafından düzenli olarak yapılacak. Bugün de görevliler, İstanbul Ümraniye'de bir fırını denetledi. Denetime İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı. Fırında üretimde ve hijyen kurallarında bazı aksaklıklara rastlayan ekipler, işletmeye uyarıda bulunarak düzeltme yapmaları için 15 gün süre verdi. Öte yandan fırındaki bazı gıda ürünlerinden de numune alınarak, analize gönderildi.

DEPODA SİMİT ÜRETİMİNE UYARI

Denetimler sırasında hammadde ürünlerinin saklandığı depoda simit üretimi yapan çalışanları gören Tarım Orman İl Müdürü Karaca, işletme sahibine 'Depoda üretim yapılmaz" şeklinde uyarıda bulundu. Ayrıca simitleri hazırlayan personelin eldiven takmadığını da gören Karaca, görevlilerin hijyen ve mesafe kurallarına mutlaka uyması gerektiğini ifade etti. Aynı bölümde çay içilen bardaklara ve unların hemen yanında ağzı açık şekilde duran çöpe rastlayan Karaca, işletme sahibine çapraz bulaşma riskini de hatırlattı.

EKMEĞE ÇİZİK ATTIKLARI 'JİLET' GIDA ÜRETİMİNDE KULLANMAYA UYGUN DEĞİL

Ekmek üretiminin yapıldığı bölümde ekmeklerin üzerine çizik atılan jileti özellikle görmek isteyen Ahmet Yavuz Karaca, kullanılan jiletin uygun olmadığını ifade ederek, 'Bu olmaz, bu konuda dikkat edin. Çok önemli. Çok uygun değil, gıdaya uygun olan olacak" dedi.

'İŞLETME SAHİBİMİZE 15 GÜN SÜRE VERDİK"

Karaca, 'Yaklaşan Ramazan Bayramı ile beraber, 39 ilçemize bütün ekiplerimiz denetimlere çıktılar. Unlu mamuller ve ekmek üreten işletmelerimizi denetliyoruz 755 denetçimizle. Biz de bugün Ümraniye'de bir işletmeye geldik. Yaptığımız denetimde üretim hattında, hammadde deposunda bir takım eksiklikler tespit ettik. Büyük bir eksiklik yoksa yani insan sağlığını direkt etkileyecek bir eksiklik yoksa biz, işletmelerimize süre veriyoruz. İşletme sahibimize 15 gün süre verdik. Bu süre içinde herhangi bir idari işleme maruz kalmayacak, gidermezse o zaman işlem uygulayacağız. Ayrıca pasta ve poğaçacıdan numune aldık, numuneleri de uluslararası akreditasyona sahip İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğümüze gönderdik. Orada gerekli analizleri yaparak bize sonucu bildirecekler o sonuca göre de işlem uygulanacak.

'RENKLENDİRİCİ, EKSİK GRAMAJ ZEHİRLENMEYE SEBEP OLABİLECEK ŞEYLERLE KARŞILAŞIYORUZ"

Analiz sonuçlarında ne gibi şeylerle karşılaştıkları ile ilgili de bilgi veren Ahmet Yavuz Karaca, şöyle devam etti:

'Renklendirici ile karşılaşıyoruz, gramaj denetiminde eksik gramaj tespit ettiğimiz oluyor, mikrobiyolojik yönden kriterlere uymadığı oluyor zehirlenmelere sebep olabileceğinden dolayı. veya et ve et ürünlerinde taklit tağşiş ile karşılaşıyoruz. Ona göre de idari işlemleri uyguluyoruz"

'2021'DE ŞU ANA KADAR 6 MİLYON 337 BİN LİRA İDARİ İŞLEM UYGULADIK"

2020 yılında, yaklaşık olarak 215 bin 916 denetim yaptıklarını ifade eden Ahmet Yavuz Karaca, '5 bin 233 numune aldık. 543 numunede uygunsuzluk tespit ettik. Yaptığımız denetimlerde 8 bin 644 yerde olumsuzluk yaşandı. Bunlardan kendisini düzeltmeyen 4 bin 501'i hakkında işlem uygulandı. 32 milyon' 74 işletme hakkında da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. 2021 yılında ise şu ana kadar 70 bin 500 denetim uyguladık. 2 bin 165 olumsuzluk var. Yine bin 785 numune aldık. 116 tanesi olumsuz çıktı. 814 işletme hakkında da 6 milyon 337 bin lira idari işlem uyguladık. 15 işletme hakkında da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.