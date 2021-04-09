İSTANBUL'DA RAMAZAN ÖNCESİ FIRIN DENETİMİ - Son Dakika

İSTANBUL'DA RAMAZAN ÖNCESİ FIRIN DENETİMİ

09.04.2021 12:03

İSTANBUL'da Ramazan öncesi gerçekleştirilen denetimlerde hijyen kurallarına uymayan fırın sahibine uyarıda bunuldu.

İSTANBUL'da Ramazan öncesi gerçekleştirilen denetimlerde hijyen kurallarına uymayan fırın sahibine uyarıda bunuldu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "2021 yılında ise şu ana kadar 70 bin 500 denetim uyguladık. 2 bin 165 olumsuzluk var. Yine bin 785 numune aldık. 116 tanesi olumsuz çıktı. 814 işletme hakkında da 6 milyon 337 bin lira idari işlem uyguladık. 15 işletme hakkında da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol ekiplerince, 81 il ve ilçede Ramazan ayında gıda denetimlerine ağırlık verilecek. Ramazan ayı ile birlikte vatandaşların beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikler göz önünde bulundurularak, özellikle tüketimi artacak olan unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmelerin resmi kontrolleri ekipler tarafından düzenli olarak yapılacak. Bugün de görevliler, İstanbul Ümraniye'de bir fırını denetledi. Denetime İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı. Fırında üretimde ve hijyen kurallarında bazı aksaklıklara rastlayan ekipler, işletmeye uyarıda bulunarak düzeltme yapmaları için 15 gün süre verdi. Öte yandan fırındaki bazı gıda ürünlerinden de numune alınarak, analize gönderildi.

DEPODA SİMİT ÜRETİMİNE UYARI

Denetimler sırasında hammadde ürünlerinin saklandığı depoda simit üretimi yapan çalışanları gören Tarım Orman İl Müdürü Karaca, işletme sahibine 'Depoda üretim yapılmaz" şeklinde uyarıda bulundu. Ayrıca simitleri hazırlayan personelin eldiven takmadığını da gören Karaca, görevlilerin hijyen ve mesafe kurallarına mutlaka uyması gerektiğini ifade etti. Aynı bölümde çay içilen bardaklara ve unların hemen yanında ağzı açık şekilde duran çöpe rastlayan Karaca, işletme sahibine çapraz bulaşma riskini de hatırlattı.

EKMEĞE ÇİZİK ATTIKLARI 'JİLET' GIDA ÜRETİMİNDE KULLANMAYA UYGUN DEĞİL

Ekmek üretiminin yapıldığı bölümde ekmeklerin üzerine çizik atılan jileti özellikle görmek isteyen Ahmet Yavuz Karaca, kullanılan jiletin uygun olmadığını ifade ederek, 'Bu olmaz, bu konuda dikkat edin. Çok önemli. Çok uygun değil, gıdaya uygun olan olacak" dedi.

'İŞLETME SAHİBİMİZE 15 GÜN SÜRE VERDİK"

Karaca, 'Yaklaşan Ramazan Bayramı ile beraber, 39 ilçemize bütün ekiplerimiz denetimlere çıktılar. Unlu mamuller ve ekmek üreten işletmelerimizi denetliyoruz 755 denetçimizle. Biz de bugün Ümraniye'de bir işletmeye geldik. Yaptığımız denetimde üretim hattında, hammadde deposunda bir takım eksiklikler tespit ettik. Büyük bir eksiklik yoksa yani insan sağlığını direkt etkileyecek bir eksiklik yoksa biz, işletmelerimize süre veriyoruz. İşletme sahibimize 15 gün süre verdik. Bu süre içinde herhangi bir idari işleme maruz kalmayacak, gidermezse o zaman işlem uygulayacağız. Ayrıca pasta ve poğaçacıdan numune aldık, numuneleri de uluslararası akreditasyona sahip İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğümüze gönderdik. Orada gerekli analizleri yaparak bize sonucu bildirecekler o sonuca göre de işlem uygulanacak.

'RENKLENDİRİCİ, EKSİK GRAMAJ ZEHİRLENMEYE SEBEP OLABİLECEK ŞEYLERLE KARŞILAŞIYORUZ"

Analiz sonuçlarında ne gibi şeylerle karşılaştıkları ile ilgili de bilgi veren Ahmet Yavuz Karaca, şöyle devam etti:

'Renklendirici ile karşılaşıyoruz, gramaj denetiminde eksik gramaj tespit ettiğimiz oluyor, mikrobiyolojik yönden kriterlere uymadığı oluyor zehirlenmelere sebep olabileceğinden dolayı. veya et ve et ürünlerinde taklit tağşiş ile karşılaşıyoruz. Ona göre de idari işlemleri uyguluyoruz"

'2021'DE ŞU ANA KADAR 6 MİLYON 337 BİN LİRA İDARİ İŞLEM UYGULADIK"

2020 yılında, yaklaşık olarak 215 bin 916 denetim yaptıklarını ifade eden Ahmet Yavuz Karaca, '5 bin 233 numune aldık. 543 numunede uygunsuzluk tespit ettik. Yaptığımız denetimlerde 8 bin 644 yerde olumsuzluk yaşandı. Bunlardan kendisini düzeltmeyen 4 bin 501'i hakkında işlem uygulandı. 32 milyon' 74 işletme hakkında da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. 2021 yılında ise şu ana kadar 70 bin 500 denetim uyguladık. 2 bin 165 olumsuzluk var. Yine bin 785 numune aldık. 116 tanesi olumsuz çıktı. 814 işletme hakkında da 6 milyon 337 bin lira idari işlem uyguladık. 15 işletme hakkında da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

İSTANBUL'DA RAMAZAN ÖNCESİ FIRIN DENETİMİ
İSTANBUL'DA RAMAZAN ÖNCESİ FIRIN DENETİMİ
İSTANBUL'DA RAMAZAN ÖNCESİ FIRIN DENETİMİ
İSTANBUL'DA RAMAZAN ÖNCESİ FIRIN DENETİMİ
İSTANBUL'DA RAMAZAN ÖNCESİ FIRIN DENETİMİ
İSTANBUL'DA RAMAZAN ÖNCESİ FIRIN DENETİMİ
İSTANBUL'DA RAMAZAN ÖNCESİ FIRIN DENETİMİ
İSTANBUL'DA RAMAZAN ÖNCESİ FIRIN DENETİMİ
İSTANBUL'DA RAMAZAN ÖNCESİ FIRIN DENETİMİ
İSTANBUL'DA RAMAZAN ÖNCESİ FIRIN DENETİMİ
İSTANBUL'DA RAMAZAN ÖNCESİ FIRIN DENETİMİ

Ahmet Yavuz, İstanbul, Ramazan, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İSTANBUL'DA RAMAZAN ÖNCESİ FIRIN DENETİMİ - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

FETÖ'nün sözde FETÖ'nün sözde "kadim abisi" Yusuf Bekmezci'ye 17 yıl 4 ay hapis cezası Akşener'den Akşener'den "Amirallerin bildirisine neden zevzeklik dediniz?" sorusuna yanıt: Zevzeklik, gevezelik demektir Roma maçına damga vuran olay! Top toplayıcı çocuk, yıldız futbolcunun yüzüne top fırlattı Roma maçına damga vuran olay! Top toplayıcı çocuk, yıldız futbolcunun yüzüne top fırlattı 18 yaşında cinayete kurban giden Emine'den geriye çektiği video kaldı: 22 yıl daha yaşar mıyım 18 yaşında cinayete kurban giden Emine'den geriye çektiği video kaldı: 22 yıl daha yaşar mıyım Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini yükseltti Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini yükseltti Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı

Son Dakika Haberleri
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
Sosyal medya devi Pinterest, Türkiye'ye temsilci atayacak Sosyal medya devi Pinterest, Türkiye'ye temsilci atayacak         
12:37
"Bir erkeğin beni aldatması sorun değil" diyen Esra Dermancıoğlu'na en sert tepki Ahmet Tatlıses'ten geldi         
12:22
İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı         
11:31
İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı         
11:22
Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı         
11:07
New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven Türkiye'ye övgü yağdırdı New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven Türkiye'ye övgü yağdırdı         
10:51
Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak         
10:31
Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı         
09:51
Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı         
09:26
Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı         
09:19
Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin         
09:17
Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı         
09:16
Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef         
08:56
Ayasofya İmamı Boynukalın'ın istifasının perde arkası: Erdoğan süreci en başından beri yakından takip etmiş Ayasofya İmamı Boynukalın'ın istifasının perde arkası: Erdoğan süreci en başından beri yakından takip etmiş         
08:32
"Kimse benimle ilgilenmiyor" deyip kendini 5. kattan boşluğa bıraktı         
03:53
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 13:08:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL'DA RAMAZAN ÖNCESİ FIRIN DENETİMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei