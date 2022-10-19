Redmi Note 12 serisi tanıtılmadan ünlü e-ticaret sitesinde listelendi! - Son Dakika
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Redmi Note 12 serisi tanıtılmadan ünlü e-ticaret sitesinde listelendi!

19.10.2022 10:41
Redmi Note 12 serisi tanıtılmadan ünlü e-ticaret sitesinde listelendi!

Yaklaşan Redmi Note 12 serisi Çin merkezli ünlü e-ticaret firması JD.com'da görüntülendi. İşte ayrıntılar!

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi, bu yılın başlarında vitrine çıkardığı Redmi Note 11 serisi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak şirket mayıs ayında seriye Note 11 SE'yi eklerken, yaklaşmakta olan Redmi Note 12 serisinde de önemli aşama kaydetti. Son olarak akıllı telefonlarla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Redmi Note 12 serisi JD.com'da listelendi

Yaklaşan Redmi Note 12 serisi Çin merkezli ünlü e-ticaret firması JD.com'da görüntülendi. Bu durum tanıtımın çok yakında olduğuna işaret ederken, seride yer alacak modeller de belli oldu.

Redmi Note 12 serisi tanıtılmadan ünlü e-ticaret sitesinde listelendi!

Redmi Note 12 ailesinde standart, Pro, Pro+ ve Pro Extreme Edition modelleri bulunacak. Ancak globale Extreme Edition'un gelmesi beklenmiyor. Bunun dışında Digital Chat Station'a göre Redmi Note 12'de çok yakında tanıtılması beklenen MediaTek Dimensity 1080 işlemci kullanılacak.

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Modellerin önümüzdeki ay Çin'de tanıtılması ve daha sonra da küresel pazarlara gelmesi bekleniyor. Ayrıca JD.com'da cihazların hepsinin 9999 RMB yani 1.385 dolardan listelendiğini belirtelim. Ancak bu muhtemelen temsili bir fiyat diyebiliriz.

Akıllı telefonlar 50 Megapiksel ultra geniş açı sensörüyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Bunun yanı sıra 120W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Bunun dışında herhangi bir teknik detay şimdilik bilinmiyor.

Redmi Note 11 SE özellikleri

Poco M3 Pro 5G ile neredeyse aynı tasarıma sahip olan telefonda, önceki üç modelden farklı olarak 2 Megapiksel çözünürlüğündeki makro kamera bulunmuyor. 6.5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan bir ekrana ev sahipliği yapan telefonun, ön kamerası 8 Megapiksel.

Arka tarafta 48 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel derinlik algılama sensörünü görüyoruz. 4/ 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelen telefon, MediaTek Dimensity 700 işlemciden güç alıyor.

7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen bu sekiz çekirdekli işlemci, 2.2 GHz hızında çalışıyor. Mali-G57 MC2 GPU'ya ev sahipliği yapan işlemcide dört adet Cortex A76 ve dört adet Cortex A55 çekirdeği yer alıyor. Android 11 işletim sistemi ve MIUI 12 arayüzü ile kutudan çıkan telefon, 5000 mAh bataryaya sahip.

Kaynak: Shiftdelete
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Çin Halk Cumhuriyeti, Xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Redmi Note 12 serisi tanıtılmadan ünlü e-ticaret sitesinde listelendi! - Son Dakika

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