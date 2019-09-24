Yaklaşan yargı reformu paketi: Siyasi partilerin öncelikleri neler?

1 Ekim'de açılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ilk gündemi yargı paketi. Strateji planının birinci paketini, istişare ve uzlaşı zemini bulmak amacıyla ilk önce Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile paylaşan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), 23 Eylül'de paketi Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) de sundu.



Ancak muhalefet partileri, paketin hazırlık aşamasında görüşlerinin alınmamış olmasından dolayı kapsamını yetersiz buluyor. Yargı paketine, af yasası/ ceza infaz düzenlemesi, ifade özgürlüğü ve KHK'lıların durumuna dair düzenlemeler konusundaki kulis bilgileri bir süredir damgasını vurmuş durumda.